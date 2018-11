Politsei viis eaka peksja plate peale

Oma naise kallal vägivallatsenud 81-aastane mees pidi öö veetma politsei arestikambris.



Politsei sai üleeile teate, et Kuressaares vägivallatseb mees korteris abikaasa kallal. Tuli välja, et asi on tõsine ja naisepeksja võeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Pärast öö veetmist politseijaoskonnas lasti ta eile pärast esmaste menetlustoimingute lõpetamist koju tagasi. Eakat peksjat ähvardab nüüd kriminaalsüüdistus paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist lähisuhtes.