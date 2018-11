SDE esinumber on Madis Kallas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esinumber Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas on Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes varem on korduvalt kinnitanud, et jääb vallavanemaks kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimiseni.



Kallas on oma sõnul viimasel ajal üha enam tunnetanud, et suured otsused, mis mõjutavad Tallinnast kaugel asuvaid piirkondi, sünnivad kõik Tallinnas.

2013. aastal sai Kallasest alguses Hannes Hanso valitsuse abilinnapea, 2015. aastast on ta Kuressaare linnapea. Mullu sotside esinumbrina Saaremaa vallavolikogu valimistel ainsana isikumandaadi saanud Kallas töötab praegu ka Saaremaa vallavanemana. Ta on endine sporditegelane ja mitmevõistleja. Madis Kallas on abielus, kahe lapse isa.