Ebaküdoonia (Chaenomeles) on põõsaste perekond roosõieliste sugukonnast.



Ebaküdoonia perekonda kuulub kolm liiki 1–3 meetri kõrguseid põõsaid. Ebaküdoonia perekonna looduslik levila on Ida-Aasia, peamiselt Hiina, Korea ja Jaapan. Eestis ja sealhulgas ka Saaremaal on ta tuntud pigem värvikalt õitseva ilupõõsana.

Ebaküdooniad on heitlehised harunevate vartega ja suurte abilehtedega lihtlehised põõsad, mille võrsed on astlalised. Õied on suured, punased kuni valged, viietised, paiknevad üksikult või 2–6 kaupa eelmise aasta võrsetel.

Meil enimkasvatatud ebaküdoonialiik Jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica) pärineb Jaapani Hondo ja Kyushu saarelt. Õitseb mais-juunis. Viljad kerajad, valmivad oktoobris, hapud, kollased kuni rohelised.

Haljastuses kasutatakse tihti üksikpõõsastena või grupiti murus, vabakujulise või pügatava hekina, muruservades jne. Kuna talub hästi ka linnatingimusi, võib ebaküdooniat kohata mitmel pool Kuressaareski. Elab üle ka põuaperioodid ja on kärpimist taluv vähenõudlik liik.

Õile Aavik: Ebaküdoonia on olnud eestlaste sidrun ja C-vitamiini-pomm.

Ma ise ja minu tütar oleme valmistanud ebaküdooniat nii: puhastame seemnekojast, tükeldame viiludeks või ratasteks. Laome purki suhkruga kihiti (tervisele on kasulikum pruun suhkur) ja kaanetatud purk läheb külmkappi. Paari päeva pärast on olemas ebaküdooniamahl suhkruga (palju tervislikku C-vitamiini). Seda on hea kasutada tee magustamiseks või lihtsalt veele lisada ja tarbida joogina.

Vedelikust väljakurnatud ebaküdooniaviile saab kuivatada ahjus või koduses kuivatis. Need on imehead tšipsid, ainus mure söömisel on, et käsi läheb nagu iseenesest neid võtma ja ootamatult on vaagen tühi.

EBAKÜDOONIAKOMPOTT

Keeda veest ja suhkrust siirup, pane pestud, puhastatud ja tükeldatud ebaküdooniad mõneks minutiks siirupisse. Seejärel lao ebaküdooniad kuumutatud purkidesse, vala siirup peale ja sule purgid.

Sobib pruukida salatina. Ebaküdooniaviile võib lisada ka õunakompotile või kõrvitsasalatisse.

AROONIAKEEDIS



1 kg arooniaid

4–5 ebaküdooniavilja

1 kl vett

0,5 kg suhkrut

Puhastatud ja pestud arooniad pane vähese veega keema. Ebaküdooniaviljad pese, lõika neljaks, eemaldada seemned ja seemnekojad, lisa liistudeks lõigatud ebaküdooniad arooniatele ja hauta tasasel tulel pehmeks. Lõpuks lisa suhkur ja lase umbes 20 min keeda. Keemise ajal riisu vaht, eriti pärast suhkru lisamist. Keedis pane kuumalt purki ja kaaneta.

* Allikas: Targu Talita 3.09.2010

EBAKÜDOONIA-KIBUVITSAMARJAKOMPOTT



500 g ebaküdooniavilju

500 g kibuvitsamarju

1 l vett

500 g suhkrut

Veest ja suhkrust keeda siirup. Ebaküdoonia puhasta seemnetest, lõika ratasteks, mida keeda siirupis 5–7 minutit. Segu tõsta purkidesse, lisa poolitatud, seemnetest puhastatud ja hästi pestud kibuvitsamarjad ning kuumuta purke veel 10 minutit 80 kraadi juures. Kaaneta õhukindlalt.