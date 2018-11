ERSO toob klassikasära

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab novembris nädala jooksul erinevate koosseisudega 100 kontserti üle Eesti, sealhulgas 20. novembril Saaremaal.



Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aasta lõppu planeeritud kontserdireisil esinetakse saalides, kuhu ERSO ei ole juba pikka aega jõudnud ning külastatakse ka orkestri jaoks täiesti uusi kontserdipaiku. Kontserdid on kavandatud igale maitsele.

20. novembril on sümfoonikud Saare- ja Muhumaal. Tšellokvartett C-MiMM astub kell 11.25 üles Muhu põhikoolis ja kell 16 Kuressaare muusikakoolis. Programmi ”Muusikagurmee: virtuoosne klarnet keelpillikastmes” pakutakse kell 10.25 Orissaare muusikakooli õpilastele ja kell 12.30 Leisi keskkooli õpilastele.Muusikalise gurmeekontserdi peateos on saksa rahvusliku ooperi rajajana tuntud Carl Maria von Weberi klarnetikvintett. ERSO kommunikatsioonijuhi Anastassia Dratšova teatel on nii see kui mitmed teisedki Weberi klarnetiteosed sündinud tänu omaaegsele erakordsete võimetega virtuoosile Heinrich Bärmannile, klarnetigeeniusele, nagu helilooja teda nimetas.

Weberi kvintett klarnetile ja klassikalisele keelpillikvartetile on omalaadne minikontsert. Juhtiv roll on teoses klarnetimängijal, kellele ooperlikult kõnekate dialoogidega sekundeerivad keelpillid. Saksa romantismi esindava Weberi muusika kõrval tuleb ettekandele ka Argentiina tangokuninga Astor Piazzolla temperamentne looming.

Esinevad Soo-Young Lee klarnetil, Kaido Välja ja Marlis Timpmann viiulil, Kristiina Välja vioolal ja Margus Uus tšellol.

Õhtul kell 19 saab aga Audi Kuressaare keskuses Tallinna 61a nautida kontserti ”Muinaslugu muusikas”. Sellele üritusele tuleb lunastada ka 10-eurone pilet.