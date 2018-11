Karl Kolk seilab tippmeeskonnaga maailma paremikus

Rahvusvahelise purjetamisliidu World Sailing uues maailma edetabelis on matšpurjetaja Mati Sepp hetkel kuuendal kohal, tema meeskonnas sõidab ka Karl Kolk Saaremaalt.



Matšpurjetamine on meeskondade kahevõistlus, kus 3–5-liikmelised meeskonnad võistlevad üks-ühe vastu ning võistlusest väljub üks meeskond võitjana ja teine kaotajana. Seega ei toimu suuri ühisstarte nagu purjetamises üldiselt tavaks.

Kuna paadid on identsed ja korraldaja poolt valitud ning võistlusrada lühike ja tempokas, saab regati võita vaid see meeskond, kellel on läbimõelduim strateegia ja kavalaim taktika, parimad tehnilised oskused ning sujuvaim meeskonnatöö.

Kuigi Mati Sepa meeskonna seni kõrgeim asetus maailma edetabelis on olnud 3. koht (2017. aastal), on mehed oma hetkepositsiooniga rahul. Karl Kolk märkis, et muidugi saaks ka veel paremini, aga toimetatud on vaikselt ja vastavalt oma võimetele.

Lisaks matšpurjetamisele osales meeskond viimasel hooajal ka tavapärastel regattidel: ORC MM-il Haagis ja Platu25 MM-il Riias, kus viimasel saavutati kolmas koht. Seetõttu jäi matšpurjetamine sel hooajal pisut tahaplaanile.

“Meie edu aluseks võib pidada ehk jonnakat järjekindlust,” leidis Karl Kolk. “Olen Matiga koos sõitnud juba 2008. aastast ja selles koosseisus on meeskond võistelnud viis-kuus aastat. Selle ajaga on meeskond korralikult kokku kasvanud, teatakse üksteise nõrkusi ja tugevusi. Vastavalt sellele on jagunenud paadis ka erinevad ülesanded. Üksiku meeskonnaliikme vahetamine on juba suur muutus ja kui on olnud võistlusi, kus üks liige on tulnud olude sunnil asendada, siis tulemus on seetõttu ka kohe kannatanud.”

Karl Kolga hinnangul on ainus miinus see, et kodus ei ole meeskondi, kellega trenni teha, sest on vaid üksikuid huvilisi, kellele see ala meeltmööda on. Nii on jõudumööda korraldatud ka treeninglaagreid, nii kodus kui ka mujal, koos teiste maailma edetabeli kõrgema asetusega meeskondadega mujalt Euroopast, aga ka Uus-Meremaalt ja Austraaliast.

Sel hooajal on meeskond saanud veel kutse osaleda detsembris Bahreinis toimuval Grade 2 tasemega võistlusel. Jaanuaris aga vaadatakse üle rahvusvahelise purjetamisliidu 2019. aasta võistluskalender ja tehakse plaanid järgmiseks hooajaks. “Me oleme siiski asjaarmastajad, kel nii finants- kui ka ajaressurss väga piiratud,” tõdes Karl Kolk.