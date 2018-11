Kihelkonna kooli suusarajad tehakse korda

MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus esitas Saaremaa vallale taotluse Kihelkonna kooli suusaradade võsast puhastamiseks.



Kooli suusarajad on planeeritud ja rajatud umbes 35 aastat tagasi. Nüüdseks on rajad mitmes kohas metsa kasvanud ja võra katab osaliselt suusarada, laskmata lumel maapinnale langeda.

Seetõttu on vaja teha väikesemahulist raiet.

Ringi pikkus on 1,5 km ja vanasti oli see valgustatud, aga kaablid on nüüdseks ära varastatud. Kihelkonna kooli rajad asuvad osaliselt valla- ja riigimaal ning osa maast kuulub OÜ-le Eesti Metsnik. Viimasega on raietööde tegemiseks kokkulepe juba olemas ja MTÜ esindaja Aivar Kallas (fotol) ei näe takistusi, miks suusarada puhastada ei saaks.

“Kihelkonna kooli lastel ei ole olnud ühtegi aastat, kui õpilased poleks suuskade peale saanud,” rääkis Kallas. “Kui lumi on detsembris maha tulnud, siis minnakse juba ka 5 cm paksusega sõitma. Peamine, et lapsed saavad liugu lasta ja saapad jalga ning pole oluline, et rada oleks perfektne.

Kooli juures on olemas ka lumesaan ning eelmisel aastal soetasime sinna ka lumerulli ja klassikaraja muljuja.”

Samas ootavad korrastamist ka Karujärve radade äärde jäävad Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvad lõigud, kus puud on märgitud ja peaksid algama raietööd. “Karujärvel on ka puud nii peale kasvanud, et paljudes kohtades ei tule lumi üldse raja peale,” selgitas Aivar Kallas.