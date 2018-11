Politseinikud viisid napsise juhi lapse kooli

Saaremaa politseinikud noppisid eile hommikul roolist ära kuus alkoholi tarvitamise tunnustega autojuhti.



“Neist viiel esinesid alkoholi tarvitamise tunnused, see tähendab, et alkomeeter andis positiivse näidu. Küll aga ei ületanud alkoholi kogus neil piirmäära, millisest seisundist alates on keelatud sõiduki juhtimine,” selgitas Kuressaare politseijaoskonna arestimaja juht Aare Allik.

Ühel juhul alustasid politseinikud väärteomenetlust mootorsõiduki juhi suhtes, kel oli alkoholinäit positiivne ja kes samas sõidutas last autoga kooli. “Isa teda kooli viia enam ei saanud, selle töö tegid ära patrullpolitseinikud,” sõnas Aare Allik. Reidi käigus kontrollisid politseinikud 355 sõidukijuhti.