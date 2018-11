Reformi peasekretär Valdaru kandideerib riigikokku

Kevadel ametisse kinnitatud Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru (fotol) kandideerib riigikokku, mistõttu teeb Kaja Kallas ettepaneku Valdaru asemel ametisse nimetada Erkki Keldo.



Reformierakonna saarlasest peasekretär Kert Valdaru asub tööle riigikogu fraktsiooni nõunikuna ja erakonna programmitoimkonna koordinaatorina, vahendas Postimees. Seoses sellega teeb Kaja Kallas erakonna juhatusele ettepaneku nimetada peasekretäri ametisse riigikogu aseesimehe nõunik Erkki Keldo.

Valdaru sõnul on nad jõudnud kogu erakonna viimase poole aasta ennastsalgava töö tulemusel olukorda, kus neil on valimistele minemas töökas ja ühtne meeskond, pikk ja tugev valimisnimekiri, nad on rahaliselt kindlatel jalgadel, eelkampaania on läbitud ning valmiv valimisprogramm on juba praegu nii hea, et suudetakse pakkuda Eestile paremat tulevikku.

Ta lisas, et nad leidsid ühes Kallasega, et valimisperioodil erakonna edusse panustamiseks peaks ta ka ise kandideerima.