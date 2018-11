Saaremaa sportkoerad vajavad uut treeningruumi

Seni Kuressaares Kalevi tänaval treeninud koertele tuleb uue aasta alguseks leida uus treeningruum.



Koerte koolitaja Monika Põld rääkis, et oma praegustes ruumides on saarlaste agility-klubi tegutsenud aastast 2011, ent kahjuks tuleb neil järgmise aasta alguseks sealt välja kolida. ”Loodame leida endale uued ruumid,” märkis Põld.

Tema sõnul on nad ka Saaremaa vallavalitsusega sel teemal suhelnud, aga vallal ei ole neile sobivat ruumi pakkuda. ”Seega loodame, et äkki mõnel lehelugejal on üks tühjana seisev suurem ruum, mille ta oleks nõus meie käsutusse andma,” oli Põld lootusrikas.

Ruumi minimaalne suurus võiks koerakoolitaja sõnul olla umbes 15x 20 m ning see võiks asuda Kuressaares või selle lähiümbruses. ”See ei pea olema soojustatud. Lihtsalt, et katus oleks peakohal ja seinad hoiaksid tuule kinni,” kirjeldas ta treeninguteks sobivat ruumi.

Põllu sõnul on olemasolevad ruumid aja jooksul omanikku vahetanud ja algusest peale oli tegelikult teada, et mingil hetkel see ruum lammutatakse. ”Nüüd on lihtsalt see aeg käes,” tähendas ta.

Hoone omaniku, Sikassaare Vanametalli juhatuse liikme Herki Saia sõnul on neil tõepoolest plaanis maja lammutada ning selle asemele millalgi tulevikus uus hoone ehitada. Edaspidi peaks sinna kerkima nn stock-office tüüpi ärimaja, kus on olema nii laopindu, kontoriruume kui ka äripindu. Kõik need plaanitakse välja üürida.

Saarlaste agility-klubi loodi 2010. aastal ning sellest ajast peale on nad Monika Põllu sõnul läbi viinud iganädalasi koolitusi koertele ja nende omanikele. Lisaks tuuakse aeg-ajalt kohale ka koolitajaid väljastpoolt Saaremaad. Igal aastal on korraldatud ka koeraspordi võistlusi. Enamjaolt kaks kuni kolm agility-võistlust aastas ja eraldi üks sõnakuulelikkuse võistlus. Kahel aastal on siinne agility-klubi toonud Saaremaale ka Eesti sõnakuulelikkuse meistrivõistlused.

Saarlaste agility-klubis treenitakse nii sõnakuulelikkust kui ka agilityt. Regulaarselt toimuvad ka kutsikakoolitused ja rallikuulekuse treeningud. ”Lisaks teeme ka n-ö kodukoerte treeninguid,” märkis Monika Põld. ”Meil treenivad koerad on edukalt võistelnud nii Eestis kui ka välismaal ja kolm meie koera töötab ka igapäevaselt Saaremaa ühisgümnaasiumis.”

Kui kellelgi on koerteklubile sobivaid ruume pakkuda, siis võib sellest teada anda meilitsi monika@saarlasteagility.ee või telefonil 58 191 699.