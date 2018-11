Saarlased loodavad hakata Hongkongi liha eksportima

Kui piimatooteid eksporditakse Eestist ligi poolesajasse Euroopa Liidu välisesse riiki, siis looma- ja sealiha praegu väljapoole Euroopa Liitu ei müüda. Sel nädalal külastab Eestit Hongkongi toiduohutuskeskuse delegatsioon, et tutvuda ühe Eesti linnulihatööstusega, kus eksport juba toimib, ning Saaremaa Tuule Grupi veisekasvatuse ja lihatööstusega.



Hongkongi toiduohutuse ametnikud tutvusid Saaremaal Tuule Grupi veisekasvatuse ahelaga, alustades söötadest kuni lihatööstuse toodanguni välja. Kui kõik vastab välisriigi ametnike arvates nõuetele võib Hongkongist saada väljaspool Euroopa Liitu esimene riik, kuhu Eestist veiseliha ja veiselihatooteid taas eksportida saaks, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Saaremaa lihatööstuse ekspordiosa on praegu marginaalne ehk suurusjärgus viis protsenti kogutoodangust. Seakatk oli see, mis pani ekspordipõntsu aastaid tagasi, kuigi tegelikult olid juba ka tookord Hongkongiga eellepingud ekspordi suhtes olemas.

Saaremaa Lihatööstuse juht Kristjan Leedo märkis, et mahud olid nende mõistes marginaalsed. Saarlaste mõistes olid need aga täitsa head. Eellepingud olid tema sõnul tehtud kahe konteineri peale kuus. “Praegu ekspordime oma naabritele Lätti, Itaaliasse läheb natuke, aga see on kindlasti vähem, kui me praegu tahaksime,” rääkis Leedo.

Kuigi Hongkongiga kestavad veterinaar- ja toiduametil läbirääkimised juba 2014. aastast, on lootused ja ootused jätkuvalt jõus. VTA impordi-ekspordi osakonna peaspetsialist Marko Breivel märkis, et Hongkongi inimeste jaoks on Eestil ja teistel meie piirkonna riikidel puhas ja põhjamaiselt karge maine.