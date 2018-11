Salmel nähti Eestis uut linnuliiki

Pühapäeval pildistas linnuvaatleja Marco Purovesi Salme aleviku lõunaosas Eestis seni vaatlemata veisehaigrut (Bubulcus ibis), keda siin seni nähtud pole, vahendab linnuvaatleja.ee.

Juhul, kui Eesti ornitoloogiaühingu juures tegutsev linnuharulduste komisjon vaatluse kinnitab, on veisehaigur Eesti 389. linnuliik.

Saaremaal nähtud veisehaigru näol on tegemist sügisrändel eksinud isendiga. Veisehaigur on laialt levinud Aafrikas, Aasias, Okeaanias ja Austraalis ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Paiguti on ta levinud ka Lääne- ja Lõuna-Euroopas.