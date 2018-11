Sander Laht liiga parimate poolkaitsjate hulgas

Jalgpalliportaal Soccernet valis tänavuse Premium-liiga kümne parema poolkaitsja hulka FC Kuressaare liidri Sander Lahe. 27-aastane vasak­äär on löönud 30 mänguga 13 väravat, neist 2 penaltist ja andnud 4 väravasöötu.



“Kindlasti on see tunnistus sellest, et Sander mängib väga stabiilselt,” ütles FC Kuressaare peatreener Jan Važinski. “Kui vaadata hooaja algust, siis mängis ta rohkem tõusva kaitsja positsioonil, aga sel hetkel oli ta seal võistkonnale vajalik. Pärast esimest ringi hakkas ta mängima ründava poolkaitsjana ja isegi ründajana ning ta oli kogu aeg terav.”

Važinski märkis, et kui me vaatame praegu Premium-liiga väravalööjate edetabelit, on Sander Lahel kirjas 14 tabamust ehk siis tulemus, milleni on jõudnud poolkaitsjad tugevatest meeskondadest, kes enamasti väljakul domineerivad ja rohkem ründavad. “See Sanderi väravate arv midagi kindlasti näitab,” tõdes ta.

Jan Važinski hinnangul on Sander Laht üks FC Kuressaare võtmemängijaid ja see, kuidas ta meeskonna sees toimetab, on positiivne. “Sander ei tähtsusta oma panust üle ja ei saa öelda, et ta tõmbab mängul tekki ainult enda peale. Ta on võistkonnamängija,” kinnitas peatreener.

Važinski sõnul ei ole Sander Laht samas mänginud välja oma maksimumi ja potentsiaal on veel täielikult kasutamata.

“Näiteks standardolukordi hakkas ta realiseerima alles hooaja teises pooles ning karistuslöökides ja nurgalöökides saab ta olla veelgi parem. Kui vaadata tema töömahtu, kus ta on füüsiliselt väga tugev, siis ma ei ütle, et Sander on saavutanud oma lae,” lausus ta.

Aga kas nii hea mäng tähendab seda, et Sander Laht on suuremate klubide huviorbiidis ja FC Kuressaare võib oma liidrist ilma jääda? “Väga raske küsimus – kui mina oleks kusagil mujal, ma teeksin sellise pakkumise,” rääkis Jan Važinski.

Esikümnesse valiti:

• FC Flora – Rauno Alliku ja Zakaria Beglarišvili

• FCI Levadia – Muamer Svraka, Gando Bia­la, Mark Oliver Roosnupp, Juri Tkatšuk

• Nõmme Kalju – Marko Brtan, Reginald Mbu Alidor

• Tallinna JK Kalev: Abdoul Karim Conte, Igor Subbotin

• Paide Linnameeskond: Andre Frolov