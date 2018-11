Tõnu Põlluäär ja Margus Puust said maaeluministri teenetemärgi

Maaeluminister Tarmo Tamm andis reedel maaeluministeeriumi 100. aastapäevale pühendatud üritusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 62 hõbedast ja 12 kuldset ministeeriumi teenetemärki.



Saarlastest pälvisid maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär ja Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust.

Tõnu Põlluäär ütles, et tema töö seisneb suuresti kabinetivaikuses Exceli tabelis aretusväärtuste ühest tulbast teise tõstmises ning on üllatav, et seda märgati ja tunnustati. Tõuaretus on väga keeruline ja pika vinnaga protsess. “Eesmärk on see, et Eesti lehm oleks terve, tugev ja võimalikult tulutoov meie farmerile,” rääkis Põlluäär, kelle sõnul sisaldab tema amet ka üksjagu paberi-ja bürokraatiatööd ning suhtlemist ministeeriumiga.

Eesti tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko ütles, et 22 aastat aretusorganisatsioonis töötanud Tõnu Põlluäär on hõbedase märgi kindlasti välja teeninud.

Saaremaaga seotud on ka kuldse märgi pälvinud Andres Oopkaup, kes omandas keskhariduse Orissaare keskkoolis. Oopkaup oli maaeluministeeriumi asekantsler aastatel 1994–2011.