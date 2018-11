Urmas Tali: taanlastel on piisavalt kvaliteeti

Saaremaa võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali ütles, et tänane CEV Challenge Cupi vastane Gentofte Volley on klassikaline meeskond, tehniliselt hea, suhteliselt hästi distsiplineeritud, pika ja lühema sidemängijaga ning koosseisus on need Taani koondislased, kes parasjagu välismaal ei mängi.

“Kvaliteeti peaks neil olema ja meil on ka tõestamise koht,” leidis ta. “Üldjuhul sellistes mängudes, kus minnakse kokku vastasega, kellega pole kunagi varem mängitud, on üks asi see, kuidas olemasoleva informatsiooni põhjal oma mängu alustada, teine on see, mis seal juhtuma hakkab, millele peaks kiiresti reageerima ja millistele asjadele tuleb tähelepanu pöörata. Oodata on igal juhul huvitavat mängu. See on selline, kus vastamisi on võrdsed meeskonnad, ja tuline lahing igal juhul.”

Tali lausus, et videote põhjal on vastane väga hästi selgeks õpitud, küsimus on ainult selles, millise koosseisuga nemad alustavad. “Ja nende jaoks on üllatuseks, millise koosseisuga meie proovime alustada, millises päevavormis keegi parasjagu on ja kes oma asjadega paremini hakkama saab.” Viimane on peatreeneri hinnangul võtmesõna.

“Nende nõrgaks kohaks võib kujuneda sõltuvalt meie servist vastuvõtt ja siis on lahendused lihtsamad. Väga kõva pauku neil käes ei ole ning nii saavad meie serv ja blokk olema selles mängus olulised momendid,” selgitas Urmas Tali. “Meie nõrkuseks võib kujuneda see, et me ei saa palle ära löödud. Meil on olnud neid mänge küll, kus me teeme kõik selleks ära, et üks-üks olukorda nurka jääda ja siis ka sealt punkti ei saa. Selliseid asju sellises mängus andeks ei anta, rünnaku resultatiivsus ja efektiivsus peavad olema meie märksõnad.”

Kuna paremus selgitatakse kahe mängu kokkuvõttes, siis peab kodus mängima ette piisava edumaa ehk võitma 3 : 0 või 3 : 1.

“Me peame suutma koduedu säilitada, siis jäävad ka teiseks mänguks variandid. Teises on taanlastel kindlasti eelis ja ei tohi kodusaali alahinnata,” märkis peatreener Tali.