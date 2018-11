VASTUKAJA: hooldekodukohtadest on puudus

Lugejad: hooldekodukohtadest on puudus

Laupäeval Saarte Hääles ilmunud uudisele “Segadus: kas hooldekodu vajajaid on 68 või 5?” vastukaja kirjutanud inimesed leiavad, et neid, kes hoolde­kodukohta vajavad, ei saa Saaremaa vallas kindlasti olla kõigest viis. Toome siinkohal ära valiku lugejate arvamusavaldustest.

***

Palun andke see koht minu lähe­dasele. Kodus on eaka vanainimesega üliraske. Käib pereõde, pakutakse koduhooldust. Noored käivad tööl ja kui koju tulles on vanadaam jälle kukkunud ja tunde põrandal veetnud – nutt tuleb peale… Külastage neid vanu inimesi ja vaadake, mis seisus on nende lähedased. Need inimesed, kellest kirjutasin, on ikka väga hädas.

***

Võta nimekiri, räägi ülivõrdes olematutest odavatest avahooldusteenustest ja tõmba järgmine ööpäevaringset hooldusteenust vajav isik nimekirjast lihtsalt maha. Nii jääbki 5 järele. Kust aga võetakse madalapalgaline hooldustöötaja, kes hakkab kodus seda hooldust tegema? Kes tagab dementsele inimesele või halvatule päevase järelevalve ja abi, kui lähedane elab kaugel või käib tööl? Kas igale abivajavale inimesele määratud personaalne päevane hooldaja või teeb seda ikkagi lähedane, kes on ülalpidamiskohustusega?

***

Kuidas ei ole kohtade puudust, seda arvab ainukesena abivallavanem Lindmäe. Hooldekodude juhatajad räägivad kõik, et ei tea, millal koha saab, ootame juba ammu järjekorras. Nüüd tundub, et enne võetakse Kogula omad, 42 vanurit, ja erihoolekandest 14 hooldatavat, kellele vald aga lahkesti kohta lubab, vahele võetakse siis kokku 56 inimest. Teiste järjekord lükkub lihtsalt edasi.

Sina ootad oma hooldekodu juhatajale saadetud avaldusega ikka edasi, oma dementse vanuriga. Lõpuks oled ka ise juba hooldekodu kandidaat, lihtsalt ei jõua ja ei jaksa enam.

Septembri lõpus lubati kohta detsembriks, kui kohti juurde tuleb. Siis ei teadnud vähemalt Saaremaa Valsi hooldekodu juhataja midagi Kogula vanuritest, keda ta peab vastu võtma. Siis ütles juhataja Kaie Lepp, et detsembris tuleb neile juurde 45 kohta ja siis saavad kõik järjekorras olijad hooldekodukoha.