Võrkpallurid teevad täna Saaremaa spordiajalugu

Kui Saaremaa Võrkpalliklubi on täna õhtul CEV Challenge Cupil palli Taani klubi Gentofte Volley vastu mängu pannud, on tegu meie spordiajalukku mineva sündmusega, sest ükski kohalik klubi ei ole varem sellisel tasemel mänginud.



Kui taanlased on läbi ajaloo püüdnud Saaremaad endale allutada ning on teinud siia edukamaid ja vähem edukaid vallutusretki, siis seekordne vastasseis verevalamiseni ei lähe. Küll aga on Kuressaare spordihoone võrkpalliväljakul oodata kompromissitut lahingut, kus võõrustajad saavad tuge tribüünidelt.

“See on klubile ja kogu Saaremaa spordile kindlasti väga tähtis mäng,” ütles klubi mänedžer Hannes Sepp. “Ettevalmistused on olnud tõsised, oleme teinud palju tööd nii sportlikult kui ka organisatoorsel tasandil ja see on kõigile tõsine väljakutse. Loodetavasti toovad ka klubi fännid täismaja ja on valmis meeskonda tribüünidel toetama.”

Sepa sõnul on ühe sellise euromängu korraldamisel tavapärasest tõsisemad nõudmised nii paberimajanduses kui ka mängu korralduses. “Bürokraatiat on kindlasti palju rohkem ja tööd jagub ka siis, kui mäng on lõppenud,” tõdes ta.

Viimastel aastatel on Gentofte Volleys olnud Taani liiga valitseja ja tegu on koondise farmklubiga, kuhu kuuluvad vaid kohalikud mängijad. Tänavu on kodus võidetud kõik viis kohtumist ja ollakse kindlal liidripositsioonil. Meeskonna uus peatreener on kanadalane Shane Smith, kes valiti mullu Taani aasta treeneriks ja nii oli ta klubi võimaliku peatreeneri kandidaatide nimekirja tipus.

“Shane näitas eelmisel aastal, kui palju ta tähendab võistkonnale, ja meil ei olnud kahtlust, et ta on parim kandidaat asumaks Gentofte etteotsa. Tal on olemas oskused tiitlite võitmiseks ja kogemused, et valmistada meeskond ette Euroopa mängudeks,” ütles klubi Facebooki lehel tiimi mänedžer Christian Tang-Jensen, kes koos spordidirektor Peter Borglundiga vastava otsuse tegi.

Gentofte hakkab Euroopa karikale mängima neljandat aastat ja nagu mullugi osaletakse tänavu kolmest sarjast madalaimas Challenge Cupis, kus mullu piirduti 1/16 finaaliga. “Me ei tea oma vastasest suurt midagi, kuid Eesti võrkpall on eeldatavalt ühe taseme võrra Taani liigast ees. Ma olen pisut Saaremaa klubi kodulehte siiski uurinud,” ütles spordidirektor Peter Borglund, kes oma sõnul ootab mängu saarel.

Võidu korral on Saaremaa järgmine vastane Prantsusmaa klubi Poitiers. Hannes Sepp ütles, et mäng prantslastega pole klubis seni aktuaalne olnud, sest valmistutud on kohtumiseks taanlastega. “Aga mina olen kerge eeltöö selles suunas ikkagi juba ära teinud,” lausus ta.