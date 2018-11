JUHTKIRI: Väärt mõtted

Kui nutikatele ja lahtiste silmadega ringi käivatele inimestele anda piisav motivaator oma leidlikkus proovile panna, võib selle tulemusel sündida kuldaväärt ideid, mille teoks tegemine muudaks meie elu tükk maad lihtsamaks. Ja kahtlemata põnevamaks.



Paistab, et Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht on just selline motivatsiooniallikas. 341 ideed pole sugugi vähe – see näitab, et helgeid päid Maarjamaal jätkub. Saarlasedki on oma mõttetöö viljad teistega mõõtu võtma saatnud. Kindlasti rõõmustaksid kari- või lemmikloomaomanikud nutitelefonist loetava märgistamissüsteemi üle. Eelarve koostamiseks ja jälgimiseks mõeldud mobiiliäpp muudaks aga hõlpsamaks nii mõnegi pere raamatupidamise. Õlivahetuspump huvitaks kindlasti tehnikasõpru, prilliraamide disainimine 3D-printeri abil pakuks aga põnevust nii mõnelegi prillikandjale, moehuvilistest rääkimata.

Kas mõni nendest toredatest ideedest ka prototüübist kaugemale jõuab, näitab tulevik. Kui jõuaks, küllap neil leiutistel ka kasutajaid oleks. Ning ehk kaugemalgi kui üksnes Eestis.