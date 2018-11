Kortermajade kontroll suuri rikkumisi ei tuvastanud

Valjalas eile tehtud korterelamute tuleohutuse kontroll andis tunnistust, et varasemad meediakajastused tuleohutusalastest rikkumistest on muutnud inimesed hoolikamaks.



Sel nädalal kontrollib päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites ehk teisisõnu ühiskasutatavatel pindadel. Kontrollitakse, kas on tagatud hoonest väljapääsemine, trepikojad asjadest puhtad ning millises olukorras on hoonete küttesüsteemid.

Pilt tegi rõõmu



Kortermajad, mida kontrollitakse, on inspektorite valida. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Sulev Kallavus otsustas sedakorda Valjala kasuks ning uuris ja puuris viimsegi nurgataguseni läbi sealsed Pihlaka tänava kortermajad nr 7, 9, 11, 13 ja 16. Lisaks kontrollis ta üle ühe kortermaja Kuressaares.

Ehkki kontroll võttis aega pea pool päeva, oli lõpptulemus üsna rõõmustav. Kallavus avastas vaid mõningaid väikseid rikkumisi. Valdavalt olid trepikojad puhtad, korras ja mõnes neist ei hakanud mitte ühtegi üleliigset eset silma – ei lillepotte, kappe, riiuleid ega teel vedelevaid jalanõusid.

Inspektor ise usub, et suur roll selle juures on olnud meedial. “Pilt on väga positiivne Valjalas. On näha, et inimesed on asjaga kursis ning kontrolliks valmistunud,” tõdes ta. Kallavuse sõnul lasi ta eelmine kord Valjalat inspekteerides n-ö jutu lahti, et tuleb kontrollib piirkonda mõne aja pärast uuesti.

Nõnda ta seda nüüd tegigi ning ei pidanud inimestes pettuma. “Siin on üldpilt hea. Otse kellelegi takistavaid ohtusid trepikodades ja keldrites ei ole,” märkis Kallavus.

Üks kehvem näide, mille ta välja sai tuua, oli jalanõudekapp trepikoja kolmandal korrusel, mis ohuolukorras tõesti jalgu võib jääda. Kõnealuse kapi avastas ta viimases kontrollitud majas. “Teistes majades olid trepikojad puhtaks tehtud,” rõõmustas Kallavus.

Kontrolle tuleb veel



Samas on inspektorile teadaolevalt jätkuvalt piirkondi, kus kortermajadega probleeme on: näiteks Eikla, Aste, Karja.

“Jõudnud ei ole ma veel ka Orissaarde, Mustjalga – sellistesse suurematesse keskustesse. Salme kortermajades tegin ülevaatuse veebruaris ja seal käib tänaseni veel lahenduse leidmine,” rääkis Kallavus.

Varasemad üle-eestilised kontrollid näitavad, et kõige sagedamini on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrattad ja vana mööbel. Juhul kui trepikoda on suitsu täis ning valgustus kustunud ja inimesed paanikas, saavad need esemed majast väljumisel takistuseks. Trepikoda peab olema kergesti läbitav ja see ei ole asjade ladustamiseks.