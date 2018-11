Laheküla landimeister lõi kampa legendaarse forellikütiga

Poolteist aastat tagasi ühemehe landiäri käima lükanud Tiit Lembitu käsitöölantide uue värvilahenduse mõtles välja mees, kellest suuremat merikaspetsialisti Eestis pole – Rein Truumets.



Omamoodi on see tunnustus nii landimeistrile kui ka tema toodangule, sest sellise mastaabiga vanameister oma nime naljalt kellegi lantidele kanda ei lase. Tiidu töökojas valminud uut värvi lante ehib aga just Truumetsa nimi.

“Tuli mõte, et tahaks mõne sellise mehega, kes on Eestis meriforelli püüdjate seas jumala staatuses, koostöös uue landi teha,” rääkis landimeister. Seltskonnas, kus ta oma mõtet jagas, juhtus aga olema merikajumala Rein Truumetsa sõber ning kuidagi läks nii, et nädala möödudes oli kokkulepe olemas. Tiidul tuli mõned landid pealinna poole teele panna, sest Truumets oli nõus neile värvilahendused mõtlema ning äragi võõpama.

Peotäie lantide eest



“Austan seda meest hullumoodi ja tahtsin talle ka tasu pakkuda, aga ta ei tahtnud, sest raha ajavat inimesed omavahel riidu,” kõneles Lembit. Siis jäi asi nõnda, et Truumets mõtles Tiidu lantidele sobivad toonid ja värvis proovipartii üle. Lisaks andis ta loa kanda neile peale saarlase firma nime T.Lures OÜ ka oma nime ning vastutasuks sai ta Tiidult peotäie lante.

Kui võib tunduda, et mis see lantide värvimine siis nii väga ära ei ole, siis tegelikult on see suisa omaette teadus. Tiit Lembit tõdes, et on üritanud oma lante võõbata looduslikes toonides. Seda aga siiski üsna ehku peale. “Truumets teab aga puhtalt oma kogemuste põhjal, mis ilmaga mis tooni lant olema peab, ja see ongi siin nüüd selle mehe elutöö värvide poolest,” nentis landimeister.

60-aastase kalamehestaažiga Rein Truumetsal jagub Tiidu toodangu kohta vaid kiidusõnu. Ta ise on käsitöölante nikerdanud 30 aastat, seega on tal kogemusi sel alal rohkem kui küll. “Tiit helistas mulle, tahtis kokku saada ja mul polnud selle vastu midagi,” kõneles Truumets. “Rääkis oma jutu ära, mis ta teha tahab, aga mina olin ta lante juba enne näinud ja mõttes selle plaani heaks kiitnud.”

Nõnda tegi Truumets saarlase lantidele värvinäidised – kokku koguni viis erinevat. Kõik erinevate temperatuuride tarvis. “Talle need väga meeldisid ja mulle meeldis jälle tema ning nii ma andsingi igatepidi nõusoleku. Tubli poiss, tehku aga,” nentis ta. Päris igale landile ta oma nime peale panna ei luba. Asjaks läks Tiiduga aga seepärast, et ta on Truumetsa sõnul lihtsalt sedavõrd tore noor mees. “Ta pole selle äri juures mõelnud, et no nii, nüüd hakkame raha tegema – ta on asjale mõtte sisse pannud.”

Lembitu landiäri on seni välja tulnud kahe erineva landiga: Nigli ja Väiketobias. Neid saab osta nii kalastustarvete poodidest üle Eesti kui ka landimeistri enda käest. Truumetsa nime kandev lant masstootmisse aga ei lähe ning neid saab osta vaid otse Tiidu käest.

Nagu soojad saiad



Kõike muud saab alates oktoobrist aga ka nt ühest suuremast kalastuspoest Salmo. Seda peab Tiit Lembit ise üheks suuremaks saavutuseks ettevõtte jaoks. Selles poes hakkas ta toodangul kohe eriti hästi minema. Viis mees landid poodi, jõudis Saaremaale koju tagasi, kui juba helistati, et toogu ta uus laadung kohale. “Mõtlesin küll, et viskan kodus jalad sirgeks, aga ei – kohe otse lante juurde tegema,” naeris ta.

Samas ütles landimeister, et patt oleks nuriseda töörohkuse üle. See on ju puhas rõõm, kui su tööd hinnatakse ja ostetakse.

Püüda on Tiidu lantidega jõudnud ka Rein Truumets, kelle sõnul pole ses osas pikemalt midagi rääkidagi. “Head landid muidugi!” kiitis siinmail kuulsamaid forellikütte.

T. Lures OÜ

Käsitöölantide valmistamisega alustas tibatilluke ettevõte 2017. aasta märtsis.



Viimase majandusaasta aruande kohaselt on minilandivabriku peremees ja meister Tiit Lembit praeguseks välja mõelnud kaks käsitöölandi mudelit, millega saab püüda rannikumerest lõhet ja meriforelli. Harrastuskalastajad on ta toodangu seni väga hästi vastu võtnud.

Kui 2018. aasta eesmärgiks seadis Lembit, et ta toodang võiks jõuda ka poelettidele, siis selle sihi on ta saavutanud. Vaatamata oma miniatuursusele oli ettevõte juba esimese majandusaasta lõpuks omadega plussis, teenides ka väikest kasumit.