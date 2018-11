Lehmakoogid ähvardavad lennuliikluse katkestada

Ruhnu lennuliiklus võib katkeda, kui lennuvälja naabruses peetavate Šoti mägiveiste pidaja ei suuda neid aedades kinni hoida.



Ruhnu rannaniite hooldava mõnekümnepealise veisekarja sattumisest lennuväljale on Saarte Hääl kirjutanud varemgi, kuid nüüd on probleem loomadega võtnud uue pöörde.

Ruhnu lennuliini käitava Avio OÜ omanik Ülo Mell märkis vallavanem Siim Avile ja Kuressaare lennujaama juhile Mati Tangule saadetud pöördumises, et viimaste päevade näitel on lisandunud veel üks risk – lennurajale jäänud sõnnik. Mell tõdes, et esmapilgul koomilisena tunduv asjaolu toob endaga kaasa väga ebameeldivad tagajärjed.

Nimelt on soojal ajal selgusetu sõnniku mõju raja haardetegurile. Külmade saabumisel jäävad aga rajale tahked objektid, mis on ohtlikud lennuki telikutele ja propelleritele. Seni ei ole veel olnud kokkupõrkeid loomadega lennuki maandumisel või stardil. Küll aga on juhtunud, et lennuki väljumine Ruhnu on tulnud edasi lükata, sest eelnevalt tuleb loomad rajalt ära ajada.

“Samas puudub igasugune garantii, et loomad lennu toimumise ajal tagasi rajale ei suundu. Võimalik kokkupõrge tooks endaga kaasa väga tõsiste tagajärgedega õnnetuse,” selgitas Mell.

Pärast eelmisel reedel toimunud lende selgus lennuki ülevaatusel, et lisaks mootorikatete, keredetailide, tiibade ja juhtpindade reostumisele oli sõnnik sattunud ka pidurisüsteemi detailide vahele ja amortisaatorite peegelpindadele. Reostus oli kleepunud väga tugevasti nii värvitud kui ka poleerpindade külge ning erinevalt tavapärasest mustusest seda lihtsate vahenditega, nagu suruõhk või mehaaniline lapiga puhastamine, ei eemalda.

Ülo Melli sõnul tuleb lennuväli sõnnikust puhtaks teha ja edaspidi välistada loomade sattumine maandumisrajale.

Ruhnu lennuvälja operaatori Anne Miksoni sõnul aeti reedel loomad lennuväljalt minema, kuid juba tund aega hiljem olid nad seal tagasi. Samuti ründasid mägiveised lennuvälja laupäeval. Mõlemal päeval kutsus Mikson loomadega tegelema MTÜ Seos esindaja Jüri Keskpaiga.

Mikson hoiatas vallavalitsust, et kuna omanik tegeleb vaid loomade äraajamisega, mitte aga aedade kindlustamisega, tuleb kaaluda lennuvälja sulgemist.

Vallavanem Siim Avi andis esmaspäeval loomade omanikule Madis Mardule teada, et vald oleks tänulik, kui too leiaks aega ja vahendeid tarade korrastamiseks, et loomad lennuväljale ei tuleks ega uitaks küla peal.

“Hetkel on risk, et Ruhnu lennuvälja tegevus võib peatuda, kui mitte lõppeda. Antud olukord pole ilmselgelt Ruhnu kogukonna ega valla huvides,” märkis Avi. Ta lisas Saarte Häälele, et juba reedel-laupäeval korraldas omanik Ruhnus mõningaid töid aedade kindlustamiseks.

“Vald ei ole kindlasti selles küsimuses, käed rüpes, istunud, kuid sotsiaalne surve on olukorra parandamiseks kõige olulisem ja tulemuslikum, mõjusam kui ükski muu meede või kohtusse pöördumine,” lausus vallavanem Avi.