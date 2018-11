Lennuhange kuulutati ootamatult kehtetuks

Maanteeamet kuulutas eile kehtetuks hanke, millega otsiti vedajat saarte ja pealinna vahelistele lennuliinidele. Uus hange kuulutatakse välja järgmisel nädalal.



Nimelt soovisid maanteeamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning lennuamet, et hanke võitja kasutaks võimalikult keskkonnasäästlikke lennukeid. Seetõttu taheti hankega hinnata CO2 emissiooni.

Hankemenetluse käigus selgus aga, et kõikide lennukite mootoritüüpide (turbo­propeller-mootor) kohta ei ole võimalik saada tõendatud andmeid CO2 emissiooni suuruse kohta.

Andry Palu, maantee­ameti riigihangete talituse juhataja ütles, et nad ei soovinud välistada teenuse osutamist lennukitega, millel on turbopropeller-mootorid. “See asjaolu tekitanuks hankes ebaefektiivse konkurentsi ja pakkujate ebavõrdse kohtlemise. Sellise olukorra välistamiseks oli meie ainus võimalus hankemenetlus kehtetuks tunnistada,” selgitas ta.

Vallavanem Madis Kallas sõnas, et soovis algusest peale, et hanke läbiviimiseks oleks piisav ajavaru, mis vajadusel võimaldaks ka uue hanke korraldamist.

“Lennuühendus on saarlaste jaoks väga oluline ning arvestades, et uus hange on kavas välja kuulutada kohe lähiajal ja hankelepingu algusaeg ei nihku, pole praegu põhjust muret tunda,“ sõnas ta.

Uus hange kuulutatakse välja järgmisel nädalal. Ka uue hanke järgi peavad lennukid olema liinil alates 1.06.2019. Seega reisijate jaoks maanteeameti kinnitusel sellest midagi ei muutu. Endiselt on peamised tingimused lennufirmadele järgmised: pakkuja peab vastama lennuettevõtja nõuetele ning omama lendamiseks kõiki vajalikke sertifikaate ja lube; pakkujal peab olema võimalus kasutada varulennukit, kui põhilennuk mingil põhjusel lennata ei saa.