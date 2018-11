Menukas fotoring avas värvika näituse

Üle poole aasta Kuressaare päevakeskuses tegutsenud fotoring tõi eile avalikkuse ette näituse kursuse käigus tehtud parematest ülesvõtetest.



Kolmteist kursuslast näitab põhiliselt loodusfotosid, sekka ka looma- ja linnupilte ja linnavaateid.

Ringi juhendaja Tõnu Otstavel ütles, et töö seenioridega on olnud huvitav mitmel moel. Esiteks on enamik osalejaid varem kokku puutunud filmile pildistamisega. “Sai neid filmiaegseid teadmisi üle kanda tänapäevasesse digitehnikasse. Kiievi- ja Zorki-aegseid küsimusi oli päris palju,” lausus ta.

Ringis osalejate kasutuses on tehnikat seebikarbist peegelkaamera ja telefonini. “Aga tehnikal pole erilist tähtsust, sest kellel on silma, teeb hea pildi ka telefoniga,” lausus Otstavel.

Näituse kohta ütles Otstavel, et selle teemaks on loodus ja inimest piltidelt eriti palju ei leia. Valiku tegemine oli küllaltki raske, kuna pilte klõpsutatakse tänapäeval palju.

Ringis osalev Maivi Väli tegeleb pildistamisega juba ammu, kuid viimasel ajal on tulemuse suhtes järjest kriitilisem. “Pildid tunduvad nii tavalised ja igapäevased. Valikut on raske teha, sest pole nagu millegi hulgast valida,” lausus ta muiates ja lisas, et plaanib varsti ka uue ja parema aparaadi soetada.

Väli sõnul võib pildistamist hobiks nimetada küll, mis sest, et enamiku võtteid teeb ta koduses pereringis. Eriti meeldib talle pildistada loodust, mis pakub oma mitmekülgsuses lõputult võimalusi. Eile avatud näitusel tekitas inimestes aga elevust hoopiski üks tema vahva kassipilt.

Kuna osalistel huvi ei paista raugevat, jätkab fotoring tööd ja ees ootavad uued näitused. Otstaveli sõnul võib kevadise väljapaneku teemaks ilmselt olla inimene ja portreed, mis sel korral näituselt kõrvale jäid.