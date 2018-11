Saarlased alustavad kodude tuleohutuks muutmist

Projekti “500 kodu tuleohutuks” raames Saare maakonnas väljavalitud majapidamised saavad korda järgmisel aastal.



Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe sõnul võinuks projekt käivituda natukene kiiremini. “Tore, kui kõik oleks kütteperioodiks korda saanud, oleks asjast natukene rohkem abi olnud,” nentis Lindmäe. “Kibe tõde on see, et hiidlastel on see asi palju edukamalt tehtud kui meil.”

Esimese Saare maakonna omavalitsusena jõudis projekti “500 kodu tuleohutuks” raames ehitushanke läbi viia Muhu vald, kus Korsten Puhtaks OÜ teeb korda kahe majapidamise küttesüsteemid. Tööde maksumus on 19 303 eurot, millest riik katab 7800 eurot ja vald üle 11 000 euro. Muhus tehakse korda korterelamu küttesüsteem ja ühe suure pere talumajapidamise amortiseerunud küttesüsteem.

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul pole kõnealune projekt ainus meede, millega vald on kodude tuleohutust parandanud. “Oleme eelnevatel aastatel aidanud valla eelarvest pliite parandada,” rääkis vallavanem.

Saaremaa valla tervisedenduse peaspetsialist Riina Allik ütles, et hanke tulemused ootavad vallavalitsuse kinnitust. Päästeamet valis vallas välja kuus kõige tuleohtlikumat elamut, kuid üks neist tehti vahepeal oma jõududega korda ja abi enam ei vaja. Kuna projekti lõpptähtaeg on 1. oktoober 2019, siis saavad kõik väljavalitud kodud tähtajaliselt korda, rääkis Riina Allik.

Ruhnu vallas, kus projekti raames leiti abi vajavat kaheksa majapidamist, ei ole töödega veel algust tehtud. Ruhnu vallasekretär Tiina Allik ütles, et asi võetakse käsile järgmisel aastal.