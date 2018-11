Saarlased on Ajujahil nutirakenduste ja õlipumbaga

Eesti suurimale äriideede konkursile Ajujaht esitati 341 äri­ideed, millest seitse on saarlaste genereeritud.



Ajujahi korraldustiimi kuuluva Carl-Ruuben Soolepa sõnul on kolm neist IKT-valdkonnast, kolm tööstuse ja disaini valdkonnast ning üks energeetika ja keskkonna valdkonnast.

Idee nimega “Said” näol on tegemist kari- ja lemmikloomade märgistamissüsteemiga, mis oleks loetav nutitelefonist.

“Nimetu” idee on välja mõeldud lastele turvalisema keskkonna tagamiseks. “ImpactHunt” võimaldab võrrelda tööandjaid nende sotsiaalse mõju ja keskkonnateadlikkuse alusel, kasutades erinevaid kriteeriume.

Mobiiliäpp eelarve koostamiseks ja jälgimiseks on mõeldud peredele. See aitab teha toidupoes sisseoste, annab menüüsoovitusi ja aitab jälgida kuu eelarvet, mida pere on plaaninud toidule kulutada. Lisaks soovitused ja tähelepanekud, mida tehes on võimalik perel säästa ja kulutada säästetud raha muu vajaliku või meelelahutuse peale.

Samuti esitati Saaremaalt konkursile idee nimega “Diferentsiaali ja käigukasti õli käsipump”, mis teisisõnu ongi õlivahetuspump, “Marits”, mis on vastsündinutele mõeldud turvahällis reisimise riietus ja “Meów” ehk prilliraamide disainimine 3D-printeriga. Viimasel juhul on tegemist tarkvaraga, mis võimaldab kasutajal ise disainida talle sobivad prilliraamid ning mis 3D-printeriga talle kohe ka valmistatakse.

Kõige rohkem ideid esitati Harjumaalt ja Tallinnast – vastavalt 162 ja 43. Tartumaalt esitati 66 ideed, Pärnumaalt 16, Lääne-Virumaalt 10, Raplamaalt 9, Ida-Virumaalt 7, Saaremaalt 7, Võrumaalt 6, Jõgevamaalt 3, Läänemaalt 3, Viljandimaalt 3, Järvamaalt 2, Valgamaalt 2, Põlvamaalt 1, Hiiumaalt 1.

Esitatud ideed jagunevad valdkonniti järgmiselt: info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 99, sotsiaalne ettevõtlus 46, tööstus ja disain 40, turism ja teenusmajandus 23, tervis ja biomeditsiin 22, energeetika ja keskkond 21, loomemajandus 7. 83 ideed liigitati esitajate poolt muu kategooria alla.

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss, mille auhinnafond on 75 000 eurot.