Teatrimees Aarne Mägil valmis lasteraamat

Kuressaare Linnateatri loomejuhi Aarne Mägi sulest ilmub kirjastuses Varrak veel sel aastal lasteraamat “Maru lugu”, mille eellooks võib lugeda tema enda kirjutatud lastenäidendit “Minu ema on päkapikk” aastast 2015.



Raamatu tegelased on kolmanda klassi poisid, kes püüavad aru saada, kas jõulud on päris või mitte. Loosse sekkub ka linna vana kaevumaja, mis ei pruugigi olla lihtsalt üks unustusse jäänud kaev.

“See on raamat uskumisest, usu kadumisest, mitte religioosses mõttes, vaid inimese soovist oma unistuste täitumist näha või tajuda. Tänapäeva asjade maailmas on palju ahvatlusi ja eeskujusid. Aga kellesse vajalikul hetkel päriselt uskuda võib või kas üldse peab?” rääkis Mägi.

Autori sõnul on loo tegevuspaik Kuressaare, mis peaks olema äratuntav ka illustratsioonidelt.

Raamatu käsikiri oli Mägil valmis juba mõnda aega, kuid avaldamise peale hakkas ta tõsisemalt mõtlema umbes kuu aja eest.

Pakkus käsikirja kirjastusele Varrak, kust alguses öeldi, et sel aastal seda ilmselt välja anda ei jõua, kuna lasteraamatu avaldamise ettevalmistamine on üsna pikk protsess. Mõni päev hiljem anti aga ootamatult teada, et raamat ilmub siiski veel sel aastal.