Tuleval nädalal ilmub Uudo Sepa esimene album

16. novembril ilmub tänavuaastase superstaarisaate võitja Uudo Sepa plaat “Sinule”, mille sisu peaks artisti kinnitusel austajatele paras üllatus olema.



Rootslase Kim Wennerströmi produtseeritud lood on salvestatud Soomes ja Saksamaal, laulude tekstid on kirjutanud Uudo ise ja Maian Kärmas. “Plaat seletab lahti mu mõtteid ja tundeid, mis suvel mind on tabanud,” ütles Uudo Saarte Häälele.

Kuigi plaadi nimi “Sinule” viitaks just nagu lüürilisemale sisule ja ballaadidele, on sellel tegelikult päris erinevat kraami. “Üritasin seda plaati teha rohkem nagu üllatust, mitte eelarvamuste tabamist. Ehk siis et emotsioon oleks mitmekülgne,” selgitas Uudo.

Plaadi esitluskontsert toimub küll Tallinnas, kuid Saaremaal saab Uudo Seppa ja tema värskeid lugusid kuulata 23. novembril klubis Diva.