Turiste Saaremaal mullusest vähem

Septembris külastas Saare maakonna majutusasutusi tuhatkond turisti vähem kui mullu esimesel sügiskuul.



Statistikaameti andmed näitavad, et kui möödunud aasta septembris ööbis majutusasutustes 12 444 külastajat, siis tänavu 11346. Kukkumine on toimunud just siseturistide arvelt. Neid on klientide seas küll endiselt kõige rohkem, ent mullusega võrreldes 714 võrra kasinamalt – 7182 asemel 6468.

Soomlasi ööbis Saaremaa majutusasutustes sadakond vähem kui möödunud aastal samal ajal: 1474 asemel 1373. Seevastu lätlaste arv pisut isegi kasvas – mulluselt 1232 külastajalt 1255-le.

Saaremaal peatunud leedulaste arv on jäänud mullusega võrreldes peaaegu samaks: 449 asemel 447. Sakslasi oli mullu 497, tänavu aga 423. Ka Rootsist saabunute arv kahanes – möödunud aasta septembris ööbis siinsetes majutuskohtades 248 inimest Rootsist, tänavu aga 110. Septembris oli Saare maakonnas tegutsevate majutusasutuste tubade täitumus 24% ehk pisut vähem kui mullu, mil tubadest oli täidetud 26%. Juunis oli see näitaja 31%, juulis 46% ja augustis 41%.

Septembri statistika hõlmab 152 majutuskohta kokku 1618 toa ja 4044 voodikohaga. Viie aasta lõikes on septembris avatud olnud majutuskohtade arv Saare maakonnas kasvanud. Kui 2014. aastal oli see 14, siis tänavu tosina võrra rohkem.