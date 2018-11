“Võluhääl” laiendab haaret

Kolmas klassikalise laulu festival-konkurss “Võluhääl” tuleb suurema osalejate arvu, eelkontsertide ja muusikalise õhtusöögiga Kaali trahteris.



Festivali korraldustoimkonna liige Triin Ella ütles Saarte Häälele, et väga suure huvi tõttu pääseb tavapärase 60 asemel tänavu võistlema 72 noort lauljat. “Võtsime kõik vastu ja tegime ajakava pisut ringi,” sõnas ta.

Neljapäeval, 22. novembril toimuvad enne võistlust traditsioonilised festivalikontserdid Tornimäel ja Muhus, lisaks kontsert-õhtusöök “Lendutõus” Kaali trahteris. Ella märkis, et Kaali trahter on üritust igal aastal toetanud, nüüd soovivad festivalikorraldajad omalt poolt midagi ka vastu pakkuda.

Kuna “Võluhääl” pole lihtsalt konkurss, vaid festival-konkurss, mille üks osa on ka enese arendamine, siis saavad lapsed osaleda mitmetes töötubades ja koolitustel. Ella sõnul on klassikaline laulmine seotud lavaga – olgu tegu muusikali, ooperi või operetiga – ja seega on vajalik ka tantsuoskus. Osale on see probleem ja samas on elu näidanud, et tantsuoskust on laias maailmas läbilöömiseks tänapäeval väga vaja. Tantsukoolituse viib läbi lavakunstikateedri õppejõud, muuseas siitsamast Orissaarest pärit Mall Noormets.

Piia Paemurru käe all saavad lapsed õpetust, kuidas töötada koos orkestriga, festivalil konkreetselt klaveri või mõne saatepilliga. Ja veel on teemaks esinemise eelne närveldamine – klounid Piip ja Tuut õpetavad, kuidas sellest üle saada. “Enesearendamine, enese proovilepanek, enese otsimine – need on meie festivali märksõnad,” nentis Triin Ella.

Kuna konkurss on populaarne, siis on järgmisel korral plaanis läbi viia ka eelvoorud ja salvestuste põhjal sõeluda välja need, kes pääsevad lõppkonkursile.

Festival “Võluhääl” toimub 22.–24. novembrini Orissaares.