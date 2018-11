Ametikool pälvis tunnustuse

Üleeuroopalise kutseoskuste nädala raames anti Kuressaare ametikooli esindusele eile Viinis üle Euroopa ettevõtliku kooli auhind.



Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk (fotol) ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saatele, et Eesti koolidele antakse sellist auhinda välja kolmandat aastat, kuid esmakordselt pälvis selle üks ametikool.

“Me oleme selle üle väga uhked!” märkis Tuisk ja lisas, et sellise auhinna võitmiseks tuleb oma tegudega silma jääda. “Oleme juba mitmel viimasel aastal oma ettevõtlikkusõppega silma paistnud, meil on olnud oma õpilasfirmade programm, mis on üsna unikaalne. Samas oleme aastaid koostöös reaalsete klientidega ellu viinud elulähedasi projekte. See auhind on pika ja mahuka töö tulemus.”

Tuisu sõnul on see auhind kindlasti hea põhjus, miks ametikoolile külla tulla ja kooli tegemiste vastu rohkem huvi tunda.

Junior Achievement Europa väljaantavat auhinda käisid vastu võtmas Jane Mägi, kes on Tuisu hinnangul üks ametikooli ettevõtluse õppe hing, ja Marve Koppel, kes on olnud tegev õpilasfirmade juhendajana.