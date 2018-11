Arstitudengitele meeldis Saaremaal kogetu

Pärast arstitudengite külaskäiku Saaremaale leidis nii mõnigi, et sooviks suvel Kuressaare haiglasse tööle või praktikale tulla.



Kaastudengitelt Saaremaal käigu kohta tagasisidet küsinud ja sellest kokkuvõtte teinud Karolin Riips ja Mariliis Jukk kinnitasid, et kõik vastanud jäid külastusega rahule ja kiitsid seda ettevõtmist väga.

“Eriti meeldisid üliõpilastele töötoad, sest sai palju ise teha ja kaasa mõelda,” tõdesid Riips ja Jukk. Rahule jäid üliõpilased nii töötubade temaatika kui ka ülesehitusega. Küll aga toodi välja, et vahepeal läks liiga kiireks ja oleks võinud rohkem aega olla.

“Pakume välja, et järgmisel aastal võib teha vähem töötube, aga siis pikemalt,” soovitasid kokkuvõtte autorid.

Ka oli tudengitele meele järele õhtune koosviibimine, kus “kõigil oli väga vahva”. Tudengite meelest oli hea mõte paigutada kohalikud ja külalised söögilauas vaheldumisi – nii sai tutvuda uute inimestega. Saaremaa tutvustamine järgmisel päeval ja linnaekskursioon andsid külalistele parema pildi Saaremaal toimuvast. “Silmaringi avardav oli ka arutelu aktuaalsete probleemide osas nii meditsiinis kui ka mujal,” vahendasid Riips ja Jukk.

Üliõpilaste hinnangul on sellised üritused väga teretulnud, kuna aitavad aimu saada ka teistest haiglatest ja nende töökorraldusest peale Tartu ülikooli kliinikumi. “Samuti on väga tore näha, et noori kolleege võetakse nii suure rõõmuga vastu,” kinnitasid Karolin Riips ja Mariliis Jukk.