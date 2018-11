Heiki Hanso kandideerib riigikokku

Arborist Heiki Hanso kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades riigikokku.



Möödunud sügisel sotside nimekirjas Saaremaa vallavolikogusse valitud Heiki Hanso on oma südameasjaks võtnud Väikese väina seisundi parandamise. Ta on veendunud, et just riigikogus saab ta oma kodukandile veelgi enam kasulik olla.

“Juba üle sajandi on põlissaarlased pöördunud selles mures riigi poole, kuid seni on vajalikud tegevused sooritamata – ökoloogiline plokk on endiselt ökoloogiline plokk ja kõrgepingeliinid tapavad endiselt Natura 2000 võrgustikku kuuluval kaitsealal igal aastal sadu merelinde. On üllatav, et seni pole leidunud saarlastele nii tähtsas küsimuses poliitilist tahet asi lõpuni viia,” rääkis Hanso.

Ta avaldas heameelt, et sotsiaaldemokraadid jagavad tema seisukohti ning on Väikese väina heaolu kirjutanud ka oma keskkonnaprogrammi. See asjaolu sai ka määravaks, miks ta otsustas erakonnaga liituda.