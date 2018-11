JUHTKIRI: Kaua sa kannatad?

Kehvad teed annavad rahulolematuseks põhjust enam kui küll. Pidevast rappumisest teel, mille seisukord ei kannata kriitikat, lagunevad sõidukid ja kuluvad nende omanike närvid.



Katsu sa mitte pahandada, kui tee kehvast seisukorrast on räägitud aastaid – lausa kümme aastat ja kauemgi –, kasu pole sellest jutust olnud kõige vähematki. Remont on jäänud üksnes unistuseks ning iga aastaga muutub olukord üksnes hullemaks.

Koimla küla elanike karikas sai lõpuks pilgeni – kaua sa kannatad, kui pead iga päev tegema kümnekilomeetrise ringi ainult selleks, et oma sõidukit viletsal kruusateel mitte lõhkuda.

Kui oma meelsust väljendab korraga pea kolmsada inimest, näitab see, et nende mõõt on tõesti täis. Mida näitab aga maanteeameti vastus, et teed kasutab viis autot liiga vähe? Hoolimist “väikese inimese” muredest küll mitte.