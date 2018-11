Kesklinna ehitus pakitakse talveks kokku

Ehitaja korrastab kesklinna ehitustandri 23. novembriks ja silub tänavamaa tasaseks, kuid autoliikluseks vallavalitsus kesklinna siiski ei ava.



“Kesklinna ehitusplatsi osas ei ole kavas liiklust avada,” ütles Saaremaa vallavalitsuse ehitusinsener Madis Pihel ja lisas, et jutt käib ehitusperioodist ehk siis talvisest liiklusest, mitte ehitusjärgsest olukorrast. Mis takistab tasandatud tänavamaal sõidukite liiklemist või milliseid ohte see endaga kaasa tooks, Saarte Häälele eile ei täpsustatud.

Keskväljak jääb pooliku plaatkattega materjali tarne­probleemide tõttu. Nimelt osutusid Hiinast tellitud graniitplaadid, mis, vähe sellest, et kavandatud tähtajast mitu kuud hiljem kohale jõudsid, ka õhemaks kui projektis ette nähtud.

“Talveks jääb Kuressaare kesklinn seega ehitustandriks ja plaatimistöödega alustatakse kevadel Torni tänava ristmiku poolt. Samas eeldab vallavalitsus, et kesklinn peab olema talvel valgustatud ja selleks, et liigelda, tuleb tänavamaa tasandada,” ütles vallavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.

Raekojaesise platsi plaatimine jääb samuti tuleva aasta kevadeks, sest selle tarbeks vajalik materjal pole abivallavanem Mart Mäekeri optimistlikele lootustele vaatamata paraku samuti kohale jõudnud.

Küll kinnitavad vallaametnikud, et vähemasti jõulukuusk saab kesklinna oma traditsioonilisele kohale tähtaegselt. “Kuuse auk on samas kohas täitsa olemas. Hetkel on seal kaas peal, kuid auk ja kinnituspoldid on näha purskkaevu nurgas,” ütles vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk.