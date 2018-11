Külakogukondadelt oodatakse teeremondi-ettepanekuid

Orissaare piirkonna külade esindajatelt oodatakse ettepanekuid selle kohta, millised teed kohalike elanike hinnangul hädasti hooldust ja remonti vajavad.



Teisipäeval teenuskeskuse ja osavallakogu korraldatud kokkusaamisel Orissaare kultuurimajas oli muu hulgas kõne all piirkonna teede seisukord.

“Meie sõnum külavanematele oli see, et kuna praegu käib teehoiukavade koostamine, tuleks neil oma kogukondadega arutada, mis on teede osas nende piirkonna kõige suuremad mured, ja meile see info edasi anda,” ütles Orissaare teenuskeskuse juhataja Taavi Kand.

Kuninguste küla esindanud Adele Velviste sõnul läks ta kokkusaamisele just teedeprobleemi pärast. “Meie kandis on kõige hullemas seisus Taaliku tee,” tõdes Velviste. “Kruusateele tehti küll remont ja teeäärne võsa võeti maha, aga see uus kruusatee tolmab nii hirmsasti.” Naise sõnul põhjustab tee tolmamist ka see, et mööda seda liiguvad lähikonna karjääri vahet sõitvad killus-

tikuautod.

Velviste tegi Kuninguste elanike poolt ettepaneku, et kõnealusest teest asfalteeritaks Kuressaare–Kuivastu maanteelt algav ligi 400 meetri pikkune lõik. “Hea, kui nii paljukestki asfaldi alla saaks,” rääkis Velviste. “Et tee üleni asfaltkatte saaks, jääb vist unistuseks.”

Velviste lisas, et teehooldust ja -remonti puudutavad ettepanekud tuli esitada tänaseks ehk neljapäevaks, mil toimub osavallakogu koosolek.

Külade esindajatelt oodatakse tagasisidet ka selle kohta, kas Orissaare piirkonda oleks vaja kauplusautot.

Adele Velviste tõdes, et kuna Kuninguste asub Tagavere lähedal, saab sealne rahvas oma ostud teha Tagavere poes. ”Kaugemate külade inimestel, kes elavad näiteks Pahilas ja Randkülas ning kel autot pole, oleks aga kauplusautot ehk tõesti tarvis,” arvas Velviste.