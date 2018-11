LUGEJA KIRI: Kuidas jänesed Ristiku lasteaias külas käisid

Novembri alguse kahel päeval käisid Ristiku lasteaias külas päris jänesed. Nõnda said lapsed tutvust teha jänes Valteri ja tema sõprade jänestega keskaja keskusest.



Kuulutused jäneste tuleku kohta toodi rühmadesse varakult, et kõik lapsed teaksid kenasti kohal olla. Rukkilillede rühmas ei möödunud ühtegi päeva, ilma et lapsed poleks küsinud, millal jänesed tulevad. Lõpuks nad siiski tulid. Enne väljaminekut kordasime muidugi üle “Jäneste vaatamise reeglid”.

Jänes Valter teretas kõiki lapsi kättpidi ja tutvustas ennast. Teised jänesed – küülikud – olid aedikus, kus nad rõõmsalt ringi kalpsasid ja lasteaia mahlast muru maitsesid.

Jänes Valter tutvustas lastele küülikuid ja rääkis nende toitumisest. Lapsed said näha “porgandijahti” ja anda jänestele kapsast. Ning mis kõige tähtsam – jänesele sai ka pai teha! Küll oli pehme ja soe!

Kui meie lapsed oskaksid juba kirjutada, saaks jõuluvana kindlasti palju kirju sooviga saada endale jänes.

Aeg jänes Valteri ja tema sõpradega läks lennates, aga toredast kohtumisest jääb rõõm südamesse kauemaks.

Piret Mägi,

Ristiku lasteaia Rukkilillede rühma õpetaja