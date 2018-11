Lääne-Saaremaal Koimla külas teevad inimesed iga päev autoga kümnekilomeetrise ringi, kuna ei raatsi sõidukit kehval kruusateel lõhkuda. Maanteeameti jaoks liigub teel ööpäevas viis autot liiga vähe, et see mustkatte alla panna.



“Kaua ikka võib,” sõnas elupõline koimlalane Jüri Kask, tunnistades, et tal viskas lõpuks oma raha tuulde loopimisest lihtsalt üle. Kase algatusel valmis pöördumine valla ja ministeeriumi poole ning oktoobrikuus hakati allkirju koguma. Kuu aega hiljem on koos 295 allkirja, näitamaks, et vajadus Tiirimetsa–Lümanda teelõigule mustkate saada ei ole vaid paari inimese jonniajamine. Allkirju koguti mitmes paigas, nii Salmel kui ka ümberkaudsetes külades. Kask rääkis, et inimesed vajavad seda teed näiteks Kihelkonna surnuaeda sõiduks. Praegu kasutatakse Lõmala kaudu kulgevat asfalteeritud teed, mis teeb aga kümnekilomeetrise ringi.

“Neid katkisi klaase pole seal keegi kokku lugenud,” tõdes Jüri Kask, selgitades, et lahtise kruusa tõttu saab ikka ja jälle keegi kannatada. Tema sõiduriist sai viimati päris korraliku kiviga pihta, mis vastutulnud auto alt lennanud. Värv muidugi maas ja jälle vaja remontida.

Kase sõnul on lahtine kruus suvisel ajal rööpasse sõidetud. Kui üks auto teisele vastu tuleb, peab üks neist rööpast välja sõitma ning siis oled lahtiste kividega juba kui jää peal. Kase kinnitusel on ka õnnetusi juhtunud.

Saarte Häälele teadaolevalt sõidavad Salmelt Lümandasse ringiga ka igapäevaselt sealkandis liiklevad kaubaautod. “Kruus mädib auto ära,” ütles üks autojuht, lisades, et miks siis otse minna, kui saab ringiga ka.

Allkirjade kogumise algataja sõnul vajaks mustkatet kogu lõik Tiirimetsa kandist kuni Lümandani välja, kogupikkusega ca 14 kilomeetrit.

Mustkatte teemal pöörduti majandusministeeriumi poole juba 2008. aastal, kuid tulemusteta. Vallavalitsus ei saa riigimaantee puhul aidata muudmoodi kui toetuse avaldamisega, mida kirjalikult ka tehtud on.

Jüri Kask rääkis, et seni on maanteeametiga suhtlemine käinud “nokk kinni, saba lahti”-stiilis. Nimelt on amet väitnud, et nende mõõtmised ei näita sel teel piisavalt koormust. Jüri Kask kommenteeris seda niimoodi, et ega koormust saagi ju eriti olla, kuna inimesed väldivad seda teed.

Lääne regiooni ehitusvaldkonna juhi Margus Eisenschmidti sõnul toimub teede mustkatete alla viimine riigimaanteede teehoiukava järgi. Selle alusel on omakorda reastatud pingerivvi kõik kruuskattega lõigud liiklussagedusega 50 autot ööpäevas. Vastavalt sellele valitakse objektid ja kinnitatakse pingerida neljaks aastaks. Selle järgi pole aastatel 2018–2021 Tiirimetsa–Lümanda teele katte ehitust ette nähtud. Põhjuseks ongi, et ööpäevane liiklussagedus ei anna 50 autot täis. “Aasta keskmine liiklussagedus riigiteel nr 21109 Tiirimetsa–Lümanda oli 2017. aastal 45 autot ööpäevas,” ütles Eisenschmidt.

“Kuna riigitee nr 21109 Tiirimetsa–Lümanda keskmine liiklussagedus ei ületa eelpool toodud liiklussageduse kriteeriumi, ei ole see tee ka pingereas ning ei ole võimalik öelda, mitmendal kohal ta pingereas asub,” kinnitas ametnik.