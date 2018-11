MÄNGI KAASA: Mälumäng Saare Guugel

Pane end proovile! Kas tead vastuseid nendele küsimustele? Õigeid vastuseid kuuled laupäeval, kell 11 Kadi raadio mälumängusaates ”Saare Guugel”!



• Kuressaare linna kodulehekülg, mis viitab rahvastikuregistri andmetele 2016ndast aastast, annab Kuressaare elanike arvuks 13 645. Seda on rohkem kui tuhatkond inimest vähem, kui 2000. aasta rahvaloenduse ajal.

Et rahvaloenduse ajal kogutakse ka andmeid rahvuse kohta, siis on meile teada, et millenniumiaastal elas Kuressaares 14 548 eestlast, 211 venelast, 63 ukrainlast, 35 soomlast, 12 valgevenelast, 3 sakslast ja ainult üks – veel ühe rahvuse esindaja. Meie küsime, millise rahvuse?



• Muhus Hellamaa vallas Soonda külas elas läinud sajandi alguses ettevõtlik mees Joosep Naaber, kes asutas 1910. aastal kodutalus töötoa. Esimesed kaks töötoas valminud toodet müüs ta Kuressaares Tehve Liiva raamatukauplusele, hiljem sai neid osta ka Tallinnas ühes Vene tänava äris. Mida Joosep Naaber oma töötoas valmistas?

• 1943. aasta suvel, kui Eesti ja loomulikult ka Saaremaa oli Saksa okupatsioonivõimude käes, saabusid Berliinist Saaremaale Herr Wilhelm Ahlers, kes saadeti siia Ostministeriumi ehk idaministeeriumi ülesandel, ja Herr Johannes Niemeier, kes kamandati kohale Reichkomissariati ehk riigikomissariaadi korraldusel. Mõlemad veetsid siin mitu kuud, kuni sõjakeeris nad siit minema pühkis ja meie küsime, mida nad siin tegid?



