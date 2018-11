Saaremaa toidutootjad ammutasid Pariisist ideid

Toidutootjad külastasid oktoobri lõpul toidutoodete messi SIAL Pariisis ja tutvustasid ka oma tooteid sealses saatkonnas korraldatud kontaktide vahetamise üritusel.



Üks, kes Pariisis käis, on kohalik maasikakasvataja Merike Ilvest. Tema tegevus on seni olnud väga hooajaline, mistap on tal juba mõnda aega olnud mõttes, et võiks mõne toreda toote välja mõelda, millega aastaringselt kliente rõõmustada. SIAL jäi Ilvestile silma, sest sinna korraldati külastus EAS-i toel. “Kuna sinna olid oodatud kandideerima eelkõige juba tegutsevad ja eelistatult ekspordile suunatud ettevõtted, siis mina maasikakasvatajana sinna kuidagi ei kvalifitseerunud,” tõdes ta. Siis aga sai tema sõnul tehtud Saarte koostöökogule ettepanek, et nood võiks n-ö algajaid ja väiksemaid ettevõtjaid messile minekul toetada.

Inspiratsiooni tegutsemiseks



Pariisi mess sai Ilvesti sõnul valitud seetõttu, et seal on suund just innovaatilisusele ja tegu on ühe maailma suurema toiduvaldkonna messiga. “Eesmärk oli tutvuda maailmas pakutavaga, saada ideid ja inspiratsiooni, leida kontakte,” kõneles Merike Ilvest.

Kuna messiala oli väga suur, siis külastasid saarlased erinevaid messihalle vastavalt oma huvidele, mitte ei püüdnud kõike põhjalikult läbi kammida. Ilvest usub oma sõnul, et see andis hea ülevaate pakutavast. “Samas innovatiivsust on esmapilgul keerulisem tabada, sest innovaatilisus peitub sageli pigem toote sisus kui lihtsalt välimuses,” leidis Ilvest. “Õnneks olid selle aasta innovaatilisematele toodetele ka vastavad märgised juurde pandud ja see tegi külastuse lihtsamaks.”

Merike Ilvest jäi Pariisi sõiduga väga rahule. “Sain tuge oma ideedele ja inspiratsiooni edasi tegutsemiseks,” kinnitas maasikakasvataja, kelle jaoks oli oluline ka teiste Eesti toidutootjatega tutvumine ja kogemuste vahetamine.

Samamoodi kiitis külastust Saaremaa Kadakasiirupi emand Liisi Kuivjõgi (fotol). “See oli väga innustav ja huvitav reis,” tõdes ta. Mis puutub vastuvõttu Pariisi Eesti saatkonnas, siis see andis Kuivjõgi sõnul hea ülevaate, kuidas oma toodangut promoda ja kontakte luua. Kohal olid seal nii ajakirjanikud, toidublogijad kui ka koostööpartnerid suurematest ettevõtetest ja niisama huvilised.

Kuivjõe sõnul ei ole Pariisis toimuv toidumess võrreldavgi nt Tallinna ja Soome toidumessidega, kus ta varem osalenud on. Mastaabid on lihtsalt nii erinevad. “See andis aimu, kui suur see toidumaastik üldse on ja kui palju võimalusi pakub,” tähendas siirupitootja.

Prantslastele maitses küll



Tootjate reisi korraldas SA Läänemaa, mille ettevõtluskonsultandi Kersti Palmiste sõnul korraldavad maakondlikud arenduskeskused aastas kümme välismessi ühiskülastust. Pariisi külastusel osales 46 inimest ja kokku sai kirju seltskond: osales ettevõtjaid 11 maakonnast. Saaremaa oli tema sõnul üks esindatumaid maakondi – osales neli ettevõtet pluss nn LEADER-grupi inimesed.

SIAL ongi Palmiste sõnul toiduainetööstuse valdkonna juhtivaid messe, mida korraldatakse erinevates maailma suuremates kohtades. “Messi külastuse tulemused võtaksin kokku osalejate tagasiside küsitluse põhjal, kus hinnati messi külastamise kasulikkust 10-st 9,1 punktiga,” rääkis Palmiste.

Suurima kasuna tõid osalejad välja uued kontaktid ja ideed, saadi uudseid tulevikupakendi lahendusi ja teadmisi uutest turutrendidest. “Eriti hea meel on tagasisidena lugeda, et “saime aimu, kus toidumaailmas paikneme ja et meie toodang prantslastele maitseb, mis annab julguse välisturgudele sisenemise peale mõelda”.”

Gruppi ja külastust aitas organiseerida Eesti toiduainetööstuse liit, kelle kaasabil toimusid messikülastuse raames saatkonnas Eesti toidu tutvustamise vastuvõtt ja seminar “Tuleviku toit”.