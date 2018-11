Saaremaa Võrkpalliklubi mängis teisipäeval oma ajaloolise esimese euromängu, kui CEV Challenge Cupi kvalifikatsiooniringi avakohtumises võõrustati Taani klubi Gentoftet, keda võideti raske alguse järel 3 : 0.



Ootusärevus enne klubi ajaloolist kohtumist oli haaranud nii mängijaid kui ka publikut. Eeldati, et taanlasi peaks ju ikka võitma, kuid meeskonna senised sooritused ei ole olnud eriti kindlad ja kahtluseuss siiski näris. Kohtumine näitas, et vähemalt kodus suudeti Taani parima vastu oma paremus pärast ebakindlat algust lõpuks siiski kindlalt maksma panna.

“See oli meie selle hooaja üks paremaid mänge,” ütles kapten Siim Põlluäär. ”Olime kõik ühe asja eest väljas ja see oli võiduvõti. Meie jaoks oli see kindlasti uus kogemus ja annab kindlasti tublisti juurde. Saime nende ohtlike meestega hakkama ja anname Taanis endast kõik.”

Kuressaare spordihoonesse kogunenud 800 pealtvaataja ees algas kohtumine raskelt, taanlased domineerisid ja omasid lõpus koguni kaheksa geimpalli. Pika geimi lõpetas siiski Rauno Tamme rünnak ja Saaremaa võitis avageimi 34 : 32.

“Algas jah raskelt, aga sellised mängud on teistsuguse iseloomuga, ühel õnnestub ja teisel mitte, punkt siia-sinna ja oleks võinud olla ka teistpidi,” tõdes Saaremaa peatreener Urmas Tali.

Mida mäng edasi, seda paremini hakkas toimima rünnak, sidemängija Artis Caics jagas palli erinevatele positsioonidele ja taanlased ei jõudnud blokki paika panna. Hoo said üles Eddie Rivera, Rauno Tamme ja Siim Ennemuist, keskelt pommitas Mihkel Tanila.

Teises geimis haaras Saaremaa kohe initsiatiivi, rünnak oli mitmekülgne ja võit vormistati numbritega 25 : 20. Kolmas võeti juba 25 : 15 ning mäng 3 : 0. “Esimese lõpust mängisime suhteliselt kindlalt,” rääkis Urmas Tali. “See, mis oli, selle lõime ära, ja mis ei õnnestunud, ei õnnestunud, aga samas hoidsime vastuvõtul kõik kontrolli all.”

Peatreener Tali sai tõdeda, et kõik hakkas toimima. “Ega meil ei ole tagasi hoida, kui hakkame taguma, siis on kõik võimalik,” lausus ta. “On mänge, kus oleme rünnakuga lati alt läbi jooksnud, aga täna jagus palli kohati keskele, kohati nelja peale, kohati Põllule seljataha ja mitmekülgsust oli tänu heale servi vastuvõtule palju. Siis oli ka vastaste esimestel tempodel meie mehi raske kinni saada.”

Urmas Tali sõnul on meeskonnal pärast suurtele klubidele kaotamist tõestamist palju, tahetakse näidata, et ega nii kehvad ei olda ja mäng-mängult on paremaks mindud. “Aga eurosarja mängud ongi sellised, kus taganemisteed ei ole, kogu aeg on play-off üks kodus ja teine võõrsil ning kui vaja, siis kuldne geim otsa,” leidis peatreener.

Gentofte kanadalasest peatreener Shane Smith ütles, et palju määras pikaks läinud avageim. “Oli raske võitlus ja pärast kaotust oli meestel raske end just vaimselt koguda,” tunnistas ta. “Mängisime hea esimese geimi, aga pärast läks raskeks. Saaremaa mängis hästi ja tegi rünnakul head skoori, nad leidsid rünnakul üles head kohad. Taanis ootan samasugust mängu, loodame alustada sama hästi ja kindlasti anname lahingu.”

Kordusmäng toimub Taanis 13. novembril. “Meil on laupäeval kodus Selveriga mäng, ka need punktid vajavad võtmist. Poisid on mänginud hästi ning seda magusamalt ja vihasemalt tullakse ka meid hammustama,” märkis Urmas Tali.