Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee mõlemal suunal asuvate kiiruskaamerate, mis tänavu veebruari lõpus tööd alustasid, tuvastatud rikkumiste alusel on saadetud ligi 2600 trahviteadet, vahendab BNS.



Enamik rikkumisi pannakse toime kohtades, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 või 70 kilomeetrit tunnis, ja valdava osa trahvide suurus on 9–18 eurot.