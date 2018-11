Saarlane juhib Läänemaa keskkonnainspektoreid

Augustist keskkonnainspektsiooni Läänemaa bürood juhtiv saarlane Jaanus Müür rääkis pikas intervjuus Lääne Elule, et pidev võitlus käib prügimägedega. “Kui üks kott on metsa alla juba puistatud, tuleb sinna lisa – see on kuldreegel,” märkis Müür. Kalurid on tema sõnul üldjuhul seaduskuulekad, sest ei taha oma lubadega riskida.

Jaanus Müür töötas varem PPA-s, sealhulgas Haapsalu piirivalvekordoni ülemana, kuhu ta läks Saaremaalt 2011. aastal. Vahepeal tuli Haapsalus elades ka Tallinnas tööl käia.

Haapsalus elav Müür kiidab elu mandrimaal: ”Kusagil käies ei pea arvestama, et viimase praami peale jõuad – mandril elamine annab palju vabadust.”