Saarlased kasutavad agaralt sularahateenust

Coop Panga statistika järgi on sularaha väljamakse teenus kauplustes populaarne just maapiirkondades, kusjuures tehingute arvult on Saare maakond Harjumaa järel teisel kohal.



Coop Panga igapäevapanganduse juht Teet Kerem ütles Saarte Häälele, et kaardimaksete üha laiemale levikule vaatamata on igapäevane sularaha kasutamine endiselt oluline. Seda ilmestab hästi asjaolu, et automaatidest väljastatav keskmine summa on viimase kümne aastaga peaaegu kahekordistunud.

Eesti Panga statistika kohaselt on võrreldes sularahaautomaatide kõrgajaga 2008. aastal, mil Eestis oli ligi 900 automaati, nende arv ligi 130 võrra vähenenud. Suuresti on vähenemine toimunud sellistes kohtades, kus igapäevaseid tehinguid on vähe.

Kõige paremini on sularaha väljamakse teenuse kauplustes vastu võtnud maapiirkondade elanikud. Need on eelkõige väiksemate asulate elanikud, nagu näiteks Tornimäe Saaremaal.

Kõige aktiivsemalt kasutatakse teenust siiski Harjumaal, kus on ka enim elanikke. Saare maakond on teisel positsioonil – siin tehakse kuu jooksul ligikaudu 1000 sularaha väljavõtmise tehingut.