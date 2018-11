Valla spordinõunikuks valiti tennisetreener Aivi Auga

Saaremaa vallavalitsuse spordinõunikuks valiti viie kandidaadi hulgast Aivi Auga, kes on viimased viis aastat töötanud omanimelise spordikooli tegevjuhi ja treenerina.



Auga on lõpetanud Tallinna pedagoogilise ülikooli kehakultuuri erialal. Aastatel 1990–2011 töötas ta Saaremaa spordikoolis kergejõustiku- ja tennisetreenerina ning 2011–2013 oli ta Kuressaare tennisekeskuse projektijuht. Aastatel 2015–2017 kuulus ta Saaremaa spordiliidu juhatusse.

Aivi Auga on Saaremaa spordivaldkonnas olnud tegev ligi 30 aastat. Tema peamiseks tööks on olnud treeningute läbiviimine, võistluste ja ürituste korraldamine ning laagrite ja perespordipäevade organiseerimine. Auga on olnud Saarte mängudel Saaremaa delegatsiooni juht (1995) ja Saaremaa noorsportlaste juht Balti mere saarte spartakiaadil (2000, 2002, 2004, 2006).

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm selgitas, et Aivi Auga tunneb hästi Saaremaa spordivaldkonda ja kohalikke tegijaid ning oma eesmärgiks on ta võtnud kohaliku spordielu edendamise, entusiastide toetamise ja sportliku tegevuse säilitamise maapiirkondades.

“Aivi on suurte kogemustega ja tugevuseks on ka tema kontaktid. Tema nägemus Saaremaa spordielu arengusuundadest oli just see, mis komisjoni kõnetas, ning komisjoni otsus oli ühehäälne,” sõnas Tamm ja lisas, et Aivi Auga asub vallavalitsuses tööle tulevast esmaspäevast, 12. novembrist.