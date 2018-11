Kauba tänaval käsitööpoodi pidav Vesta Suuster ütleb, et kuigi tööd lubati lõpetada oktoobriks või teatada nende kestuse pikenemisest, pole tehtud kumbagi.



Kauba 3 majale, kus asub Suusteri äri, ei saa tema sõnul kaubaautoga ligi mitte ühestki suunast. Eile kell 15.40 võis ajakirjanik Suusteri jutu õigsuses veenduda. Kauba tänava ühes otsas munakivide panek seisis, Turu tänaval ja Kauba tänava teises otsas käisid tööd.

Turu tänava puhul on siiski tegemist kahe ehitaja vahelise kommunikatsioonihäirega. Merko Infra objektijuhti Leo Rahu sõnul alustati Turu tänaval Kuressaare Veevärgi tellimusel käesoleval nädalal tõepoolest torustike ehitustöödega, kuid need ei ole seotud kesklinna projektiga. “Meil ei olnud ka informatsiooni torutööde graafikust,” selgitas Rahu.

Vesta Suuster ütles, et augustis lubas Merko Infra esindaja, et ehitustöö kestab oktoobrini ja ajakava muutumistest antakse teada. Ta lisas, et kuni oktoobrini sai kõrgema autoga veel ligi, kuid novembris alustatud tööd Turu tänaval võtsid ka selle võimaluse.

“Elame teadmatuses, kuidas oma ärisid juhtida. Kõnealuses piirkonnas tegutseb ka Saaremaa tuletõrje- ja päästeühing, kelle kliendid vajavad transpordiga ligipääsu kustutite kontrollimiseks ja vahetamiseks. Prügiauto ei pääse prügikastideni,” kirjeldas Suuster olukorda.

Vesta Suuster laiendas talle kuuluvat Saare Naise näputööpoodi kõrvalolevate ruumide arvel, kuid lükkas poe avamise siiski novembrisse, sest selleks ajaks oli lubatud tööd lõpetada.

“Nüüd on ainult üüri maksmise rõõm uutes ruumides, aga tegutsemine on takistatud,” märkis ettevõtja ja lisas, et suve jooksul muudeti pidevalt plaane sellest ettevõtjaid teavitamata.

Ehitaja on öelnud, et vastuseid saab iganädalasest infotunnist. Suusteri sõnul ei maksa ta endale palka selle eest, et ta infotundides istuks. “Kas teisipäeviti peaks ärid üldse kinni panema ja infotunnis istuma ligemale kaks aastat?” küsis ta.

Merko Infra objektijuht Leo Rahu ei ole nõus, nagu poleks Kauba tänava inimesi muudatustest teavitatud. Näiteks Kauba 5 inimestega suhtles ta eelmisel nädalal. Sai kokku lepitud, et autoga on võimalik liigelda Turu tänava poolt ja Kauba tänava poolt tehakse liiklus lahti novembrikuu lõpus. “Täna on selleks kuupäevaks 23.11,” selgitas Rahu.

Ta ütles, et kui munakivi ei jõua paigaldatud, siis tehakse ala killustikuga talvel sõidetavaks. Vahepealne munakivide ladumise seisak oli Rahu sõnul näiline, samal ajal käis lihtsalt sajuvete lehtrite ehitus, mis on kivide ladumiseks vajalik. Kivide ladumine jätkub täna.

Ettevõtjad muretsevad ka selle pärast, mis saab sellisel ehitustandril lumekoristusest. Rahu ütles, et kui teekatend pole valmis, on lumekoristus nende asi ning see saab tehtud.