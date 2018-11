Euroscola konkursivõit viib KG lõpetajad Euroopasse (VAATA VIDEOT)

Jaanuaris lendab Kuressaare gümnaasiumi 12.b klass Prantsusmaale Strasbourg´i tutvuma Euroopa Parlamendi tööga ja seejärel paariks päevaks Pariisi.



Euroopa südamesse viib enam kui kakskümmend noort videokonkursile Euroscola esitatud video “Seekord lähen valima”. Kaheminutilises videoklipis näidatakse läbi huumoriprisma ühe noormehe teekonda Euroopa Parlamendi valimistele 26. mail 2019. Video lõpeb kahekõnega: “Õu kuule, mis sa arvad, kas peaks valima minema vä? – No kui see vend juba läks, siis me peaks kindlasti minema. – Lähme kohe vä? – Davai, no lähme!”

12.b klassi juhataja Merike Kivilo ütles Saarte Häälele, et video valmimisele aitas kaasa terve klass, lisaks üks õpilane 12.c klassist ja üks 11.a klassist. Kivilo lisas, et konkursile esitasid nad video ka tänavu kevadel, kuid siis välja ei valitud.

Merike Kivilo ise on oma klassidega varem Euroopa südames käinud kaks korda, 2013. ja 2016. aastal. 12.b lendab Strasbourg´i 16. jaanuari õhtul. 18. jaanuaril sõidetakse edasi Pariisi, kus noored viibivad kaks päeva, ja seejärel lennatakse 20. jaanuaril Tallinna tagasi.

Konkursile esitati 25 videot, millest valiti välja kaheksa parimat.