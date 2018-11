JUHTKIRI: Nutihuvist olgu kasu

Laste nutihuvi või -sõltuvus, kuidas kellelegi, on täiskasvanute arvates paras nuhtlus. Sest ekraanil on noore inimese üle uskumatult võimas vägi. Nii võib juba põlvepikkune poisike või tilluke tüdrukutirts – kui tal vaid lastaks – istuda lausa tunde, pilk telefonile või tahvelarvutile naelutatud. Ning teismeliste seast tunneb kindlasti meist igaüks vähemalt ühte inimest, keda reaalselt tema ümber toimuva asemel huvitab digimaailm.

Kui tundides püüavad koolid nutiseadmete kasutamist veel piirata, siis vahetundide puhul seda enamasti ei tehta. On ju keelu täitmist üsna raske kontrollida. Küll koolijüts hea tahtmise korral selle vaikse nurga leiaks, kus salamahti oma telefoni kasutada.

Kuressaare gümnaasium püüab teha nii, et laste-noorte nutihuvist oleks ka kasu – et nad selle kaudu midagi vajalikku õpiksid ja uusi teadmisi saaksid. Ka see on lahendus.