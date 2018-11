Tallinn-Kuressaare liini bussijuht Madis Viilu pidas kolmapäeval teel Kuressaarde kinni autojuhi, kes kohati liikus edasi vaevu 10 km tunnis, siis aga “lendas” mööda maanteed 130-ga, tekitades sedamoodi liikluses ohtliku olukorra.



Lux Ekspressi kliendikogemuste juhi Paul Kristjan Lilje sõnul juhtus intsident Riisipere kandis, kus bussijuhile hakkas silma, et auto bussi ees vingerdab kummaliselt. Kohati vajunud auto bussijuhi sõnul vastassuunda ja kaasliiklejad pidid vältima kokkupõrget, siis kaldus see aga sootuks kraavi suunas, kiirus küll 30 km/h, küll 130 km/h.

“Bussijuhile tundus, et on väga hull lugu ja et sellist ei saa teele jätta,” rääkis Lilje, kelle sõnul palus bussijuht seepeale reisijatel politseisse helistada. “Ühel sirgel lõigul, kui auto sõitis 10 km/h, otsustas bussijuht möödasõidu teha ja auto liikumise blokeerida tasapisi hoogu vähendades ja jälgides, et auto ei saaks bussist mööduda,” kirjeldas Lilje.

Reisijad aitasid



Sõidukite peatumisel läks bussijuht välja, avas auto kaassõitjapoolse ukse ja lülitas süüte välja. Bussist tulid tema sõnul appi ka reisijad, et takistada autojuhi edasiliikumist.

Lux Express ja bussijuht avaldavad Lilje sõnul tänu kõigile reisijatele, kes olid nõus selle operatsiooni kaasa tegema, ja eriline tänu neist neljale: Aivar Antsovile, Albert Volkovile, Jüri Naabrile ja Viktor Sarapuule.

Politsei saabumist oodates jagas bussijuht reisijatele vett ja hoidis neid toimuvaga kogu aeg kursis. Plaanitud laevale buss seega ei jõudnud, kuid järgmisele küll. “Bussijuht viis kaks reisijat oma autoga koju, tehes seega 75 km ringi, seejärel läks koristas bussi ja jõudis magama kell 1 öösel,” kõneles Lilje. “Reisijad pidasid hästi vastu ja keegi bussi hilinemise osas rahulolematust ei väljendanud.”

Juht oli ravimite mõju all



Lilje kinnitusel kavatsevad nad bussijuhti kiire reageerimise eest kindlasti tunnustada. “Mõtleme midagi lahedat välja,” lubas ta.

Politsei liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reinu sõnul sai häirekeskus kolmapäeval kella 17.30 paiku teate, et Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel on bussijuht kinni pidanud autojuhi, kes sõitis kahtlaselt ja võib olla narkojoobes. “Politseinikud tegid kiirtesti ja veendusid, et 38-aastane mees polnud ei alkoholi- ega narkojoobes,” rääkis Rein.

Küll aga selgus, et mees tarvitab ravimeid ega olnud teadlik nende kõrvalmõjust. Sõiduk pargiti seega tee äärde ning autole ja selle juhile kutsuti sõber järele. Kuna juht ei olnud joobes, siis juhtunu osas süüteomenetlust ei alustatud. “Tänan siiralt bussijuhti, kes nägi kahtlaseid manöövreid sooritavat juhti, sekkus ja kutsus politsei. Nii aitas ta meie teid turvalisemaks muuta,” sõnas Varmo Rein.