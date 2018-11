Kuressaare jõulupuu saabub novembri viimasel nädalal

Kuressaare tänavune jõulupuu on kavas kohale tuua 26. novembril ja püsti panna traditsioonilisel kohal keskväljakul.

Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja sõnul olid südalinnas toimuva remondi tõttu kõne all küll erinevad variandid – sealhulgas kuursaaliesine plats linnapargis –, ent kuusk püstitatakse siiski selle tavapärasele asukohale.

“Ehitusfirma hoolitseb, et keskväljak saaks sellisesse seisukorda, mis võimaldab sinna suurema hulga inimesi peale lasta,” rääkis Tammoja. “Meile on lubatud, et keskväljak kaetakse peenikese kruusaga ja tasandatakse ühtlaseks.”

Jõulupuu on juba välja valitud, ent kus see kõrgub, on Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppeli sõnul veel vara avalikkusele teada anda. Jõulupuu on kavas Kuressaarde tuua 26. novembril. “Kas see just sel päeval juhtub, sõltub ilmast,” lisas Koppel, kinnitades, et kuusk on paigas ja ehitud 2. detsembriks ehk 1. advendiks.

“Selleks ajaks on kõik nii, nagu peab ja lapsed võivad kuuse ümber tantsu lüüa,” lausus Koppel.

Kuressaare Kultuurivara andmeil lastakse tänavune ilutulestik, nagu mullunegi, südalinna kohale taevasse turuplatsilt.