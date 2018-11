Piimatööstus pälvis hea töökeskkonna auhinna

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõtted ja üle 50 töötajaga ettevõtted.



Sel aastal võitis suurettevõtete kategoorias Saaremaa Piimatööstus ja väikeettevõtete kategoorias Bonava Eesti.

Auhinnad andis üle tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Saaremaa Piimatööstuse puhul rõhutas minister ettevõtte töötajate kaasamist hea töökeskkonna loomisse. Piimatööstuses on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist.

Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks on ohutuse tagamine osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui ka võimalustega nende tagajärgede vältimiseks.