Vald ei andnud apteegile rendivabastust

Saaremaa vallavalitsus ei soostunud andma vallale kuuluvas majas tegutsevale Saaremaa Apteegile kesklinna ehitustööde ajaks rendivabastust.



Apteek põhjendas rendivabastuse taotlust asjaoluga, et ehitustööd on oluliselt mõjutanud ettevõtte käivet, pole tagatud eakate inimeste turvaline sissepääs apteeki ning ukse ees on suuremat sorti kivid ja liiv.

Vallavaraspetsialist Margo Sooäär teatas apteegile vastuseks, et rendimaksmisest vabastamine ei ole võimalik mitmel põhjusel. “Rendist ei saa vabastada ilma mõjutusi ja asjaolusid hindamata. Asjaolude hindamine tööde suhtes, millega alustati kesklinna sõiduteedel 5 kuud tagasi ja mis teostati etappidena, ei ole reaalne,” märkis ta.

Apteegi külastatavus on Sooääre selgitusel sõltunud eelkõige jalgsi liiklemise võimalustest, kuna sõidukid on tulnud parkida kesklinna parklatesse. “Vajalikud juurdepääsud apteegile on rekonstrueerimistööde ajal tagatud, kuigi ehitusaegsete tingimuste ja ebamugavustega. Kahjuks on kivid, liiv ja muud ebamugavused 2018. aasta reaalsus terves Kuressaare kesklinnas,” nentis ta, lisades, et vald vabandab ebamugavuste pärast ja jääb lootma rentniku mõistvale suhtumisele.